Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam.
Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos.
Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.
Sofia tem um pesadelo, e Leo cuida da menina. Danilo se preocupa quando Filipa decide beber, e Jaques ameaça o rapaz. Nina sai com Danilo, e se envolve em uma confusão com Artur. Danilo admira Nina. Sofia se prepara para voltar para a mansão, e Dedé ajuda a amiga.
Rosa, Filipa e Jaques organizam a recepção de Sofia, enquanto Samuel atende a um chamado da fábrica. Sofia sente medo de Jaques. Filipa diz a Leo que ela será sempre bem-vinda à mansão. Sofia tem um pesadelo e chama por Leo.
Dona de Mim é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
