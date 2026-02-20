NASA pede para que o mundo se prepare para apagão geral em 03/03

Na madrugada do dia 3 de março, teremos um “apagão” no céu noturno, com a chegada de um eclipse lunar total, que vai ter cerca de 58 minutos de duração. A data coincide com a Lua Cheia de Março e até ganhou o apelido “Lua de Sangue da minhoca”. Entenda melhor como esse evento acontece, quando ele vai rolar e como você pode observá-lo.
Lua de Sangue de Minhoca: o eclipse lunar de março
Um eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra sobre o satélite. Com isso, a lua fica com uma tonalidade avermelhada, que é de onde vem o apelido “Lua de Sangue” para esse tipo de evento astronômico.
Já o termo “Lua das Minhocas” vem de tradições indígenas e rurais no Hemisfério Norte, onde o mês de março é o fim do inverno e a chegada da primavera, momento em que o solo começa a descongelar e as minhocas voltam a aparecer.
Quando acontece o eclipse lunar de março?
Confira o cronograma do evento, que acontece na madrugada do dia 3 de março, segundo o ND+:
- Início do eclipse penumbral: 3h44 (horário de Brasília);
- Início do eclipse parcial: 4h50;
- Início da totalidade: 6h04;
- Fim da totalidade: 7h03;
- Fim do eclipse parcial: 8h17;
- Encerramento do eclipse: 9h23.
Dicas para observar um eclipse lunar
Antes de tudo: diferente dos eclipses solares, os lunares não causam dano para a visão, podendo ser observados a olho nu tranquilamente. A principal dica na hora de observar o evento é escolher um local com menos poluição luminosa (e lembre-se de checar a previsão do tempo para ver se será uma noite nublada).