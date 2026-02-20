Nenhuma aposta acerta seis números, e prêmio da Mega-sena acumula em R$ 105 milhões; veja números desta quinta

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.974 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 71.221.575,84. As dezenas sorteadas foram: 03, 10, 12, 19, 37 e 40. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio, que ocorre neste sábado. Sem ganhadores do prêmio principal, 108 apostas acertaram a quina e levarão R$ 27.143,02 cada; outros 7.587 apostadores ficarão com R$ 636,88 por terem acertado a quadra.
- Calendário PIS/Pasep 2026: Consulta já começou, veja como fazer na carteira de trabalho digital
- Preços insanos? Com diárias de mais de R$ 40 mil, cruzeiros de luxo da Aman testam os limites dos viajantes
As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.
- PIS/Pasep 2026 terá nova regra: entenda o que muda e veja quando sai o calendário
- Tabela do Imposto de Renda 2026: veja faixas e alíquotas
Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:
- Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30