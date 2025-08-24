Em suas redes sociais, a jovem afirmou estar bem e agradeceu o apoio da família e dos seguidores. “Parem de atacá-lo. Isso não afeta só ele, mas também a família dele. Seguiremos caminhos diferentes e agradeço todas as mensagens de carinho.”
O homem também se pronunciou no Instagram. “Queria pedir desculpas aos meus pais, aos avós, aos tios e primos dela. Me ver dessa forma foi horrível. Poderia ter feito diferente, mas acabei cometendo o impensável. O dinheiro fiz questão de deixar com ela, e não fazia sentido para mim. Me ver ali, vendo o que fiz, me deixa extremamente arrependido.”
Nattanzinho é conhecido por fazer ‘brincadeiras’ com o público em troca de dinheiro. No início do mês, o cantor ofereceu R$ 1 mil para um fã beijar uma anã em cima do palco, durante um show em São Lourenço da Mata (PE). A repercussão do caso levou a Associação Nanismo Brasil (Annabra) a anunciar que denunciaria o artista ao Ministério Público, alegando se tratar de um episódio de capacitismo.