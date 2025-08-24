F1: O Filme, longa dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), acaba de chegar às plataformas digitais. Mas onde assistir à novidade, que se tornou o maior filme da carreira de Brad Pitt(Era Uma Vez em… Hollywood)?
Qual é a história de F1: O Filme?
Em F1: O Filme, conhecemos Sonny Hayes (Brad Pitt), que era o piloto mais promissor da Fórmula 1 na década de 1990 até que um acidente da pista quase encerrou a sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Porém, para alcançar o objetivo, o piloto precisará ser o mentor de um jovem, e rebelde, colega de equipe.
Além de Brad Pitt, Damson Idris (Snowfall), Javier Bardem (007: Operação Skyfall), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), Tobias Menzies (The Crown), Will Merrick (Questão de Tempo) e Sarah Niles (Ted Lasso), entre outros, também estão no elenco de F1: O Filme.
Onde assistir a F1: O Filme?
F1: O Filmeestá disponível na loja do Prime Video para compra, por R$ 49,90, e aluguel, por R$ 14,90. Lembrando que, após alugado, o filme pode ser assistido a qualquer momento em um período de 30 dias. No entanto, após iniciar a exibição, você tem apenas 48 horas para terminá-la. Assista ao trailer da novidade a seguir:
