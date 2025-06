Neymar sai de férias e prepara viagem

**Neymar Inicia Período de Férias com Comprometimento aos Treinos**

Em meio à intensa temporada futebolística, o atacante Neymar anuncia o início de seu merecido período de férias. O craque do Santos se prepara para uma viagem planejada, destacando a importância do descanso sem, no entanto, abandonar seus compromissos profissionais.

Segundo informações da assessoria do jogador, Neymar aproveitará suas férias para recarregar as energias e passar momentos de qualidade com a família. A escolha do destino ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de uma estadia que combine lazer e atividades físicas leves para manter a boa forma física.

Apesar do afastamento temporário dos treinos regulares com o time, Neymar assegura que continuará a se dedicar aos exercícios individuais. “Vou treinar diariamente para manter o condicionamento físico e retornar com total disposição para os próximos desafios da equipe”, afirmou o atleta em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira.

A diretoria do Santos demonstrou confiança na decisão de Neymar, ressaltando que o descanso é fundamental para a prevenção de lesões e para o rendimento nas competições futuras. “Apoiamos a necessidade de descanso do nosso jogador estrela e estamos certos de que ele retornará renovado e pronto para contribuir ainda mais com o time”, comentou o diretor esportivo do clube.

Com o retorno das férias previsto para as primeiras semanas do próximo mês, a torcida espera ansiosamente pelo reencontro de Neymar com os campos de batalha do futebol. Enquanto isso, o atacante continua a demonstrar seu comprometimento com o clube e com sua carreira, equilibrando momentos de lazer e preparação física de forma exemplar.