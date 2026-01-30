Notícias :: Jornal do Parabrisa

Unesp divulga nesta sexta (30/1) o resultado do Vestibular 2026

Matr&iacutecula de aprovados em primeira chamada ser&aacute realizada de 2 a 4 de fevereiro mais de 178 mil pessoas buscaram vaga na gradua&ccedil&atildeo da Unesp, somando-se todas as modalidades de ingresso deste in&iacutecio do ano

&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgar&aacute &agraves 10 horas desta sexta-feira, 30 de janeiro, os resultados do Vestibular Unesp 2026, com 5.867 vagas e 65.208 inscritos, e do Processo Seletivo Unesp-Enem, com 729 vagas e 43.889 candidatos. Os vestibulandos poder&atildeo consultar a classifica&ccedil&atildeo e a eventual convoca&ccedil&atildeo para matr&iacutecula no site da Funda&ccedil&atildeo Vunesp (www.vunesp.com.br), respons&aacutevel pelos exames.

&nbsp

A matr&iacutecula em primeira chamada ser&aacute realizada de 2 a 4 de fevereiro, de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Gradua&ccedil&atildeo da Unesp (Sisgrad), no endere&ccedilo&nbspsistemas.unesp.br/calouros. O calend&aacuterio completo de matr&iacuteculas contempla oito chamadas para o Vestibular Unesp e quatro para o Unesp-Enem. O Manual do Candidato de cada sele&ccedil&atildeo est&aacute dispon&iacutevel para consulta nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

&nbsp

O Sistema de Reserva de Vagas para Educa&ccedil&atildeo B&aacutesica P&uacuteblica destina 50% das vagas de cada curso de gradua&ccedil&atildeo da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino m&eacutedio em escola p&uacuteblica, sendo que 35% das vagas desse sistema s&atildeo destinadas a pessoas que se autodeclararem pretas, pardas ou ind&iacutegenas. Os estudantes do ensino p&uacuteblico representam cerca de 55% das matr&iacuteculas.

Nas quatro portas de entrada com divulga&ccedil&atildeo de resultados no in&iacutecio de 2026 (Vestibular Unesp 2026, Unesp Enem, Prov&atildeo Paulista Seriado e Olimp&iacuteadas Cient&iacuteficas Unesp), foram computadas ao todo 214.696 inscri&ccedil&otildees. Como uma mesma pessoa poderia concorrer em mais de um processo seletivo, buscaram vaga na gradua&ccedil&atildeo da Unesp 178.152 pessoas para 7.981 vagas oferecidas.

&nbsp

Para a reitora da Unesp, professora Maysa Furlan, essa diversifica&ccedil&atildeo demonstra que a Unesp n&atildeo est&aacute olhando s&oacute para dentro. Hoje temos uma amplitude maior com os nossos jovens. Ampliamos a entrada pelo Enem, que &eacute um sistema universal que seleciona de forma qualitativa jovens do pa&iacutes inteiro. Participamos do Prov&atildeo Paulista, que seleciona alunos do Ensino M&eacutedio, muitos dos quais desconhecem o sistema de vestibular das universidades p&uacuteblicas do estado de S&atildeo Paulo. Estamos estudando novas possibilidades de ingresso o que vai direcionar a diversifica&ccedil&atildeo &eacute o olhar para o jovem do s&eacuteculo XXI.

&nbsp

Mais informa&ccedil&otildees

&nbsp

A Unesp &eacute uma universidade p&uacuteblica e gratuita que est&aacute entre as maiores e melhores do pa&iacutes e da Am&eacuterica Latina. Presente em 24 cidades do estado de S&atildeo Paulo, com 34 unidades universit&aacuterias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extens&atildeo universit&aacuteria em todas as grandes &aacutereas do conhecimento.

&nbsp

Para tirar d&uacutevidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link Fale Conosco do site da Vunesp:&nbspwww.vunesp.com.br/FaleConosco. Tamb&eacutem pode acessar os sites&nbspvestibular.unesp.br&nbspe&nbspwww.vunesp.com.br.&nbsp

Para obter informa&ccedil&otildees sobre os cursos de gradua&ccedil&atildeo da Unesp, basta acessar a p&aacutegina do Guia de Profiss&otildees em&nbspwww.unesp.br/guiadeprofissoes.

