Nova temporada de Armadilha do Amor, minissérie com Wagner Moura e mais: as novidades da semana no Globoplay

JK
Dividida em duas fases, a trama acompanha a vida de Juscelino Kubitschek desde a infância marcada pela morte do pai até a vida adulta de Juscelino que, tendo se formado em medicina e se casado com uma jovem aristocrata, passa a participar da vida política de Belo Horizonte e Minas Gerais. Exibida originalmente em 2006, a minissérie conta com Wagner Moura, Debora Falabella, José Wilker, Marília Pêra, Luís Melo, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Caco Ciocler, Cássia Kis, Julia Lemmertz e Louise Cardoso no elenco.
