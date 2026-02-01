Novas regras reforçam segurança do Pix; Senado analisa lei contra golpes — Rádio Senado

Projeto de Lei
Novas regras do Banco Central para aumentar a segurança do Pix entram em vigor em fevereiro e preveem bloqueio automático de contas após denúncia de golpe, além da possibilidade de registrar o alerta direto no aplicativo do banco. No Senado, também tramita o PL 133/2022, do senador Chico Rodrigues (PSB-RR), que cria a Lei de Segurança do Pix e propõe mecanismos para recuperar valores transferidos em fraudes, além de cobrar atuação mais ativa das instituições financeiras contra criminosos.
30/01/2026, 11h27
Duração de áudio: 02:25
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Transcrição
O estudante Éden Brito usa o Pix praticamente todos os dias, como boa parte dos brasileiros:
(Éden Brito) Faço, faço mesmo. Acho que facilita tudo. Pra pagar conta, receber pagamentos. O Pix cai ali na hora, você vê o saldo do bancário. Facilita muita coisa.
(Henrique) E você já caiu em algum golpe?
(Éden Brito) Não, não. Sempre olho o saldo antes, sempre olho o comprovante que sai ali na hora. O bom é que o comprovante sai na hora, então não tem como você dar uma lida ali, ver se os dados estão todos certinhos, se o valor está tudo certo. Então, sempre me precavejo nisso. Porque eu conheço pessoas que já caíram nesse golpe. Então, eu sempre tenho que estar ali, olhando, verificando tudo certinho, mas acredito que deve ser muito seguro.
Para tentar reduzir os golpes eletrônicos, novas regras do Banco Central entram em vigor em fevereiro. A proposta é que, a partir do momento em que alguém denunciar um golpe, o sistema passe a bloquear automaticamente a conta que recebeu o dinheiro e também as contas seguintes usadas para dispersar os valores, dificultando a ação de quadrilhas.
Outra mudança é que o alerta de fraude poderá ser feito dentro do aplicativo do banco, acelerando o processo de contestação.
Além das medidas do Banco Central, o Senado analisa um projeto que cria a Lei de Segurança do Pix, com a proposta de tornar mais rápida a recuperação de valores desviados em golpes e exigir que as instituições financeiras atuem de forma mais ativa contra fraudes.
Autor do texto, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, afirma que o objetivo é enfrentar a insegurança que afasta parte da população do uso do Pix.
(senador Chico Rodrigues) “As medidas propostas vão gerar mecanismos que permitem a rápida recuperação de valores transferidos por meio de fraude cometida pelo pagamento instantâneo. A gente vê exatamente a insegurança dos brasileiros no uso do PIX pelo número de fraudes e habilidade que tem realmente todos aqueles que praticam esses crimes no desvio do PIX”.
O projeto de lei que trata da segurança do Pix está em análise na Comissão de Transparência do Senado.
Com supervisão de Paula Groba, da Rádio Senado, Henrique Nascimento.