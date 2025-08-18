O Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro teaser da série Tremembé, que narrará a vida de presas famosas como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. “Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Em breve, no meu streaming”, anunciou a plataforma. A produção ainda não tem data de estreia.
No vídeo repleto de tom irônico, Marina aparece como Suzane, que lamenta a saudade da mãe enquanto é escoltada por carcerárias. “Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Eu tenho certeza que se ela tivesse viva, ela viria me visitar. Às vezes eu sinto que ela me protege aqui dentro. Sinto uma falta dela. No domingo, as minhas amigas recebem visita dos pais, e eu não recebo visita de ninguém. Isso é muito triste.”, declama a personagem.
Condenação de Suzane von Richthofen
Nascida em uma família rica, Suzane começou a namorar na adolescência com Daniel Cravinhos, mas o relacionamento era desaprovado pelos pais da jovem. Quando ela tinha 18 anos, ela, o então namorado e o irmão dele, Cristian, tramaram um plano para matar Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, simulando um latrocínio. Suzane abriu a porta da mansão onde morava para os dois irmãos, que assassinaram Manfred e Marísia com marretadas na cabeça. As investigações, porém, chegaram ao trio, que foi condenado pelo crime.
No Presídio de Tremembé, Suzane chegou a se casar com outra detenta, Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, em outubro de 2014, onze anos após sua condenação. Sandrão era ex-namorada de Elize Matsunaga, que fora presa por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki.
