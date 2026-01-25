Mas, afinal, o que é a síndrome de Guillain-Barré? Confira mais informações sobre o quadro.
A síndrome
A síndrome de Guillain-Barré é considerada um distúrbio autoimune raro —a incidência anual é de um a quatro casos a cada 100 mil habitantes— e ocorre quando o próprio organismo ataca o sistema nervoso periférico.
Segundo o Ministério da Saúde, a causa mais comum é a infecção pela bactéria Campylobacter, mas zika, dengue, chikungunya, sarampo e influenza A, entre outros, também podem desencadear o quadro.
Os sinais e sintomas da doença são variados, diferindo de pessoa para pessoa, e costumam se manifestar semanas após a infecção. Eles incluem: sonolência, confusão mental, perda da coordenação muscular, visão dupla, tremores, redução ou perda do tônus muscular e dormência, queimação ou coceira nos pés e nas pernas e, posteriormente, nos braços, mãos e tórax.
“Geralmente começa com formigamento e dormência e evolui para fraqueza muscular progressiva”, explica Julio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz.