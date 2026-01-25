Olimpia es el equipo que más se ha mostrado en la pretemporada, disputando varios amistosos y dejando una muy buena sensación en sus hinchas. El DT argentino, Pablo “Vitamina” Sánchez, intentó establecer un once definido, pero de entrada ya mete algunas sorpresas para el estreno ante Guaraní.
El popular “Vitamina” se decantó finalmente por Juan Vera, quien será el compadre de Mateo Gamarra como la dupla de centrales. Proveniente de Sportivo Trinidense, el zaguero de 26 años terminó convenciendo más al estratega, que en principio le había dado la confianza a Gustavo Vargas.
Otro que se ganó su lugar para iniciar el torneo Apertura 2026 y especialmente el duelo de este domingo ante el “Cacique” es Alan Rodríguez, quien ocupará el lateral izquierdo. Mientras que el ecuatoriano, Aníbal Chalá, estará a la expectativa.
En el mediocampo sí se mantienen los nombres que venían haciendo buenos amistosos; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana.
Quizás la gran sorpresa es la ausencia de Iván Leguizamón, pero la explicación quizás pasa por la obligatoriedad del Sub19, que justamente ocupará su lugar. El elegido es el juvenil Eduardo Delmás, de muy buenos minutos ante Boca Juniors.
El duelo arrancará a las 18:00 y se disputará en el estadio Defensores del Chaco.