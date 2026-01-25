Thiago Silva regressou ao Olival este mês de janeiro, depois de uma passagem pelo FC Porto B há duas décadas. O central integra agora a equipa principal dos dragões, mantendo, contudo, uma atenção particular à realidade da formação do clube.
Esta manhã, o defesa marcou presença no Olival e presenciou, ao vivo, o encontro entre o FC Porto B e o Vizela. O próprio partilhou a sua presença nas redes sociais, através de um story no Instagram.
«Joguei muitas vezes nesse campo», escreveu o central, que, a partir das bancadas, viu o triunfo do FC Porto B sobre o Vizela por 1-0.