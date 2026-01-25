Red Dead Redemption 2 e mais jogos para PC com até 90% OFF na Steam

Tá procurando algo legal para jogar neste fim de semana e já finalizou os jogos gratuitos liberados recentemente na plataforma da Valve? Então se liga porque agora mesmo tem vários ótimos jogos para PC em promoção na Steam, que nesta semana traz muita coisa boa com até 90% de desconto.

Entre as principais ofertas de jogos na Steam temos, por exemplo, títulos como Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Children of Morta, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion e Crazy Machines 3, que está custando apenas R$ 3,29.

smart_display Nossos vídeos em destaque

Pare tudo, respire fundo e venha com a gente conferir algumas das melhores promoções da semana com jogos baratinhos na Steam!

Jogos para PC com desconto para comprar na Steam

A seguir, você confere a nossa seleção de ofertas com jogos para PC em promoção na Steam, então aproveite para economizar bastante enquanto os títulos não retornam aos seus preços regulares:

Cupom Amazon

Uma das grandes vantagens do computador é poder fazer upgrades e repor peças sem precisar comprar uma máquina completamente nova. Para economizar nessas comprinhas você pode usar o cupom Amazon e garantir componentes, periféricos e muito mais para o seu PC com desconto!

Economize e parcele seus jogos para PC na Nuuvem

Uma ótima dica para quem quer economizar ainda mais em jogos da Steam é dar uma olhada no site da Nuuvem. Lá é possível encontrar uma boa seleção de games para PC para comprar com desconto e jogar na Steam.

Você pode comprar jogos da Steam na Nuuvem, parcelar suas compras e ainda receber cashback

Na Nuuvem você pode parcelar seus jogos em até 4x sem juros no PayPal ou até 6x sem juros no cartão de crédito e ainda receber cashback no final da compra. Depois é só acessar sua conta, ativar e copiar os códigos na plataforma e resgatar lá na Steam.

E aí, animou de comprar algum dos jogos em promoção na Steam? Conta pra gente nas redes sociais do Voxel!