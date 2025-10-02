Com o perdão do trocadilho, em se tratando de “Vale tudo“, a novela, vale mesmo tudo nas redes sociais. A 15 dias para o fim do remake escrito por Manuela Dias, o folhetim transformou a internet, nesta semana, num ringue de especulações fortíssimas sobre a trama. De fato, há alguns mistérios importantes a serem resolvidos na ficção — e o que não falta é espectador, incluindo gente do elenco, levantando pistas sobre possíveis mudanças na história, em comparação com a narrativa original, de 1988. Afinal, Odete Roitman (Debora Bloch) vai mesmo morrer desta vez?

A questão está colocada entre parte das pessoas que acompanham a novela. A suspeita tomou conta das redes sociais depois que vazaram fotos da gravação da cena do enterro de Odete Roitman. Nas imagens que circulam no X, o caixão da vilã aparece sempre fechado — nunca aberto. Rumores dão conta de que a autora teria escrito um final alternativo em que a empresária forjaria a própria morte.

Confira quem se deu bem e quem se deu mal no final da versão original de ‘Vale tudo’

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) se deu bem. Após todos os crimes que cometeu, o empresário conseguiu sair do país em seu jatinho e deu uma banana para o Brasil — Foto: Reprodução/TV Globo
Leia (Cassia Kis) se deu bem. No último capítulo, é revelado que foi ela quem matou Odete Roitman. Ela não foi presa e conseguiu fugir do país com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e o filho, Bruno (Danton Mello) — Foto: Reprodução/TV Globo
Freitas (João Camargo) se deu mal. Ele foi parar na cadeia, ao contrário do chefe, Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Na prisão, entregou as provas que incriminavam Ivan (Antônio Fagundes) por corrupção — Foto: Reprodução/TV Globo
Solange (Lídia Brondi) se deu bem. Ela terminou o namoro com Mário Sérgio (Marcos Palmeira) e se casou com Afonso (Cassio Gabus Mendes) - Foto: Reprodução/TV Globo

Afonso (Cassio Gabus Mendes) se deu bem. Ele se tornou presidente da TCA, se casou com Solange e descobriu que Marcinha é sua filha — Foto: Reprodução/TV Globo

Poliana se deu bem. Ele se casou com Íris (Cristina Galvão), personagem que não existe no remake de Manuela Dias — Foto: Reprodução/TV Globo

Heleninha (Renata Sorrah) se deu bem. Ela se casou com William (Dennis Carvalho) e parou de beber. O capítulo final mostra Helena recebendo um prêmio no AA por ter ficado um ano sóbria — Foto: Reprodução/TV Globo

Olavo (Paulo Reis) se deu mal. Ele foi preso por suas armações. — Foto: Reprodução/TV Globo

Ivan (Antônio Fagundes) primeiramente se deu mal. No último capítulo, ele foi condenado há dois anos e um mês de prisão por corrupção — Foto: Reprodução/TV Globo

Depois, Ivan se deu bem. Ele comprou uma casa para morar com Raquel (Regina Duarte), escreveu um livro chamado 'Vale tudo' enquanto esteve na prisão e foi indicado por Afonso para ser vice-presidente da TCA — Foto: Reprodução/TV Globo

Raquel (Regina Duarte) se deu bem e teve um final feliz ao lado de Ivan (Antônio Fagundes) — Foto: Reprodução/TV Globo

Fátima (Gloria Pires) se deu bem. Ela entrou em um novo golpe ao lado de César e aceitou um casamento de fachada com o príncipe, que tinha o desejo de entrar na política e precisava de uma esposa. O final deu a entender que os três viveriam uma relação juntos — Foto: Reprodução/TV Globo

Lucimar (Maria Gladys) se deu bem. Ela ganhou uma fortuna no jogo do bicho apostando no número da sepultura de Odete (Beatriz Segall) — Foto: Reprodução/TV Globo

Consuelo (Rosane Gofman) se deu mal. Ela terminou a novela indo visitar o namorado Olavo (Paulo Reis) na cadeia — Foto: Reprodução/TV Globo

O que se sabe, até agora, é o seguinte: na próxima segunda-feira (6), Odete será encontrada morta num quarto de hotel. No enterro, Marco Aurélio (Alexandre Nero) tentará tranquilizar Leila (Carolina Dieckmann), que se mostrará bastante nervosa. Já Bartolomeu (Luis Melo) aconselhará Fernanda (Ramille) a observar com atenção todos os presentes na cerimônia. Desolado, César (Cauã Reymond) será amparado pelo amigo Olavinho (Ricardo Teodoro) O caixão permanecerá fechado ao longo de todo o velório — e ninguém verá o corpo de Odete.

— Será que Odete vai morrer mesmo? Até isso eu já estou duvidando — palpita Alexandre Nero.

De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada na última terça-feira (18), a vilã não deveria ser morta. O público que assiste ao remake da novela desaprova a morte da empresária vivida por Debora Bloch. Os dados apontam que mais de 80% das pessoas consultadas entendem que ela, sim, deveria ser punida, mas a forma da punição deveria ser a miséria ou a cadeia, e não um caixão.

Ana Clara morreu em ‘Vale tudo’?

Outra suspeita em alta entre o público recai sobre a personagem Ana Clara (Samantha Jones). A moça trambiqueira, que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) em troca de dinheiro recebido pela vilã, recebeu um tiro de Odete Roitman — mas, afinal, ela morreu, de fato? Há quem desconfie de que, caso Odete seja mesmo assassinada, Ana Clara seja o nome com mais chance de ser a assassina.

“Uma mulher fria, calculista e inteligente como Odete iria dar um tiro sem verificar que a vítima morreu, de fato, deixando todos os rastros e ainda o filho que tenta esconder, sozinho, numa casa abandonada?”, questionou um internauta, por meio do X.

Leonardo é doente em ‘Vale tudo’?

E já que o assunto é Leonardo… O rapaz, irmão gêmeo de Heleninha, está mesmo doente? Pois é, há quem duvide até mesmo dele. Parte dos internautas aponta que o moço pode estar, a rigor, fingindo que vive com sequelas de um acidente de carro para se vingar da mãe, que o manteve afastado da família por mais de uma década. “Seria o maior plot twist de todos os tempos”, opinou um internauta, por meio do X. A ver.

O personagem Leonardo Roitman, na novela 'Vale tudo': papel é interpretado pelo ator Guilherme Magon — Foto: Reprodução/TV Globo
O personagem Leonardo Roitman, na novela ‘Vale tudo’: papel é interpretado pelo ator Guilherme Magon — Foto: Reprodução/TV Globo

