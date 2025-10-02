Com o perdão do trocadilho, em se tratando de “Vale tudo“, a novela, vale mesmo tudo nas redes sociais. A 15 dias para o fim do remake escrito por Manuela Dias, o folhetim transformou a internet, nesta semana, num ringue de especulações fortíssimas sobre a trama. De fato, há alguns mistérios importantes a serem resolvidos na ficção — e o que não falta é espectador, incluindo gente do elenco, levantando pistas sobre possíveis mudanças na história, em comparação com a narrativa original, de 1988. Afinal, Odete Roitman (Debora Bloch) vai mesmo morrer desta vez?
Odete vai morrer em ‘Vale tudo’?
A questão está colocada entre parte das pessoas que acompanham a novela. A suspeita tomou conta das redes sociais depois que vazaram fotos da gravação da cena do enterro de Odete Roitman. Nas imagens que circulam no X, o caixão da vilã aparece sempre fechado — nunca aberto. Rumores dão conta de que a autora teria escrito um final alternativo em que a empresária forjaria a própria morte.
O que se sabe, até agora, é o seguinte: na próxima segunda-feira (6), Odete será encontrada morta num quarto de hotel. No enterro, Marco Aurélio (Alexandre Nero) tentará tranquilizar Leila (Carolina Dieckmann), que se mostrará bastante nervosa. Já Bartolomeu (Luis Melo) aconselhará Fernanda (Ramille) a observar com atenção todos os presentes na cerimônia. Desolado, César (Cauã Reymond) será amparado pelo amigo Olavinho (Ricardo Teodoro) O caixão permanecerá fechado ao longo de todo o velório — e ninguém verá o corpo de Odete.
— Será que Odete vai morrer mesmo? Até isso eu já estou duvidando — palpita Alexandre Nero.
De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada na última terça-feira (18), a vilã não deveria ser morta. O público que assiste ao remake da novela desaprova a morte da empresária vivida por Debora Bloch. Os dados apontam que mais de 80% das pessoas consultadas entendem que ela, sim, deveria ser punida, mas a forma da punição deveria ser a miséria ou a cadeia, e não um caixão.
Ana Clara morreu em ‘Vale tudo’?
Outra suspeita em alta entre o público recai sobre a personagem Ana Clara (Samantha Jones). A moça trambiqueira, que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) em troca de dinheiro recebido pela vilã, recebeu um tiro de Odete Roitman — mas, afinal, ela morreu, de fato? Há quem desconfie de que, caso Odete seja mesmo assassinada, Ana Clara seja o nome com mais chance de ser a assassina.
“Uma mulher fria, calculista e inteligente como Odete iria dar um tiro sem verificar que a vítima morreu, de fato, deixando todos os rastros e ainda o filho que tenta esconder, sozinho, numa casa abandonada?”, questionou um internauta, por meio do X.
Leonardo é doente em ‘Vale tudo’?
E já que o assunto é Leonardo… O rapaz, irmão gêmeo de Heleninha, está mesmo doente? Pois é, há quem duvide até mesmo dele. Parte dos internautas aponta que o moço pode estar, a rigor, fingindo que vive com sequelas de um acidente de carro para se vingar da mãe, que o manteve afastado da família por mais de uma década. “Seria o maior plot twist de todos os tempos”, opinou um internauta, por meio do X. A ver.