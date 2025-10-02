Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo venceu o Corinthians de virada e segue na liderança.

Na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo abriu vantagem na liderança ao vencer de virada o Corinthians, por 2 a 1. 

O resultado fez o time rubro-negro chegar aos 54 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 50. Palmeiras e Mirassol fecham o G-4.

Confira os melhores momentos da 25° rodada

Fortaleza 1×0 Sport

Vasco 2×0 Cruzeiro

Juventude 1×1 Inter

Atlético-MG 1X0 Mirassol

Grêmio 3×1 Vitória

Fluminense 2×0 Botafogo

Bahia 1×0 Palmeiras

Bragantino 2×2 Santos

Corinthians 1×2 Flamengo

São Paulo 0x1 Ceará

