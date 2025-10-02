Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites

Los Angeles Galaxy x Toluca se enfrentam em partida válida final da Copa do Campeões. O confronto será realizado nesta quarta-feira (01), às 23h30 (horário de Brasília), no Dignity Health Sports Park.

O título é disputado entre o campeão da MLS Cup e Campeonato Mexicano. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.

Confira nosso palpite para o jogo do Los Angeles Galaxy x Toluca hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.



Prognóstico

Ambas as equipes marcam


Bônus

1.63

Prognóstico de Los Angeles Galaxy x Toluca

A final entre da Copa do Campeões entre Toluca e Los Angeles Galaxy deve ser uma partida aberta e com chances de vitória para ambos os lados.

Apesar da superioridade técnica, o Toluca terá a dura missão de enfrentar os norte-americanos em Los Angeles. 

De acordo com o prognóstico do OneFootball, Los Angeles Galaxy e Toluca terão oportunidades de gols. Sendo assim, os palpites de hoje para a final estão nos mercados de over gols e Ambas Marcam.

Los Angeles Galaxy – Desempenho Atual

O Los Angeles Galaxy vem de vitória sobre o Sporting KC por 4 a 1, com gols de Diego Fagúndez e três de Joseph Paintsil. Apesar do resultado, o segue na lanterna da Conferência Oeste da MLS.

A campanha do Los Angeles Galaxy na Major League Soccer é composta por cinco vitórias, nove empates e 17 derrotas, com 41 gols marcados e 62 sofridos.

Agora, o Galaxy tem a última oportunidade da temporada de conquistar um título. O clube norte-americano enfrenta o Toluca, pela final da Copa dos Campeões.

Nesta quarta-feira (01), o técnico Dan Calichman deve manter a mesma base que venceu o Sporting KC. Sendo assim, Gabriel Pec, ex-Vasco é uma das esperanças de gols.

Provável Escalação do LA Galaxy

  • Novak Micovic, Chris Rindov, Maya Yoshida, John Nelson, Mauricio Cuevas, Elijah Wynder, Edwin Cerrillo, Harbor Miller, Gabriel Pec, Joseph Paintsil, Diego Fagundez.

Toluca – Desempenho Atual

O Toluca vive ótimo momento na temporada e chega para a final da Copa dos Campeões após cinco vitórias seguidas no Campeonato Mexicano.

Atualmente, o Deportivo Toluca é o líder da Liga MX 2025/2026 com 25 pontos conquistados em 11 jogos (oito vitórias, um empate e duas derrotas, tendo 31 gols à favor e 14 contra).

Contra equipe norte-americanas, o time costuma ter dificuldades. Nesta temporada, os Diablos Rojos foram eliminados da Leagues Cup pelo Orlando City.

Para o jogo de hoje, contra o Los Angeles Galaxy, o Toluca terá que superar o desempenho recente e o fato de atuar nos Estados Unidos.

Provável Escalação do Toluca

  • Hugo González, Santiago Simón, Antonio Briseño, Bruno Méndez, Mauricio Isaís, Héctor Herrera, Fernando Arce, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega, Robert Morales.

Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites – Ambas Marcam

Toluca e Los Angeles Galaxy são equipes que costumam criar e ceder oportunidades de gols. Vale destacar que as últimas cinco partidas do LA Galaxy tiveram gols para ambos os lados.

Por esses motivos e pelo caráter decisivo da partida de hoje, os palpites do OneFootball são: Mais de 2,5 gols e Ambas Marcam. 

Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Ambas Marcam Sim 1.63 na

Superbet

Total de Gols Mais de 2,5 1.75 na

Superbet

As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Sugestões de Palpites

Confira mais sugestões de apostas para o confronto entre Toluca e Los Angeles Galaxy:

Empate Anula – Toluca – 1.84 na

Novibet

Mesmo jogando fora de casa, o Toluca tem totais condições de vencer o Los Angeles Galaxy. O palpite Empate Anula é uma alternativa mais segura.

Saiba Onde Assistir LA Galaxy x Toluca

Você poderá assistir a final da Copa dos Campeões ao vivo em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streamings: Apple TV +.

Informações Gerais

Leia a ficha técnica da final:

  • Partida: LA Galaxy x Toluca
  • Torneio: Copa dos Campeões
  • Quando: 01/10/2025, às 23h30 (horário de Brasília)
  • Local: Dignity Health Sports Park, Los Angeles, EUA
  • Transmissão: Apple TV +



Prognóstico

Ambas as equipes marcam


Bônus

1.63

Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos!

Source link