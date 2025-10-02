Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites

Los Angeles Galaxy x Toluca se enfrentam em partida válida final da Copa do Campeões. O confronto será realizado nesta quarta-feira (01), às 23h30 (horário de Brasília), no Dignity Health Sports Park.
O título é disputado entre o campeão da MLS Cup e Campeonato Mexicano. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.
Confira nosso palpite para o jogo do Los Angeles Galaxy x Toluca hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.
Prognóstico de Los Angeles Galaxy x Toluca
A final entre da Copa do Campeões entre Toluca e Los Angeles Galaxy deve ser uma partida aberta e com chances de vitória para ambos os lados.
Apesar da superioridade técnica, o Toluca terá a dura missão de enfrentar os norte-americanos em Los Angeles.
De acordo com o prognóstico do OneFootball, Los Angeles Galaxy e Toluca terão oportunidades de gols. Sendo assim, os palpites de hoje para a final estão nos mercados de over gols e Ambas Marcam.
Los Angeles Galaxy – Desempenho Atual
O Los Angeles Galaxy vem de vitória sobre o Sporting KC por 4 a 1, com gols de Diego Fagúndez e três de Joseph Paintsil. Apesar do resultado, o segue na lanterna da Conferência Oeste da MLS.
A campanha do Los Angeles Galaxy na Major League Soccer é composta por cinco vitórias, nove empates e 17 derrotas, com 41 gols marcados e 62 sofridos.
Agora, o Galaxy tem a última oportunidade da temporada de conquistar um título. O clube norte-americano enfrenta o Toluca, pela final da Copa dos Campeões.
Nesta quarta-feira (01), o técnico Dan Calichman deve manter a mesma base que venceu o Sporting KC. Sendo assim, Gabriel Pec, ex-Vasco é uma das esperanças de gols.
Provável Escalação do LA Galaxy
- Novak Micovic, Chris Rindov, Maya Yoshida, John Nelson, Mauricio Cuevas, Elijah Wynder, Edwin Cerrillo, Harbor Miller, Gabriel Pec, Joseph Paintsil, Diego Fagundez.
Toluca – Desempenho Atual
O Toluca vive ótimo momento na temporada e chega para a final da Copa dos Campeões após cinco vitórias seguidas no Campeonato Mexicano.
Atualmente, o Deportivo Toluca é o líder da Liga MX 2025/2026 com 25 pontos conquistados em 11 jogos (oito vitórias, um empate e duas derrotas, tendo 31 gols à favor e 14 contra).
Contra equipe norte-americanas, o time costuma ter dificuldades. Nesta temporada, os Diablos Rojos foram eliminados da Leagues Cup pelo Orlando City.
Para o jogo de hoje, contra o Los Angeles Galaxy, o Toluca terá que superar o desempenho recente e o fato de atuar nos Estados Unidos.
Provável Escalação do Toluca
- Hugo González, Santiago Simón, Antonio Briseño, Bruno Méndez, Mauricio Isaís, Héctor Herrera, Fernando Arce, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega, Robert Morales.
Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites – Ambas Marcam
Toluca e Los Angeles Galaxy são equipes que costumam criar e ceder oportunidades de gols. Vale destacar que as últimas cinco partidas do LA Galaxy tiveram gols para ambos os lados.
Por esses motivos e pelo caráter decisivo da partida de hoje, os palpites do OneFootball são: Mais de 2,5 gols e Ambas Marcam.
|Los Angeles Galaxy x Toluca Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Ambas Marcam
|Sim
|1.63 na
Superbet
|Total de Gols
|Mais de 2,5
|1.75 na
Superbet
As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Sugestões de Palpites
Confira mais sugestões de apostas para o confronto entre Toluca e Los Angeles Galaxy:
Empate Anula – Toluca – 1.84 na
Novibet
Mesmo jogando fora de casa, o Toluca tem totais condições de vencer o Los Angeles Galaxy. O palpite Empate Anula é uma alternativa mais segura.
Saiba Onde Assistir LA Galaxy x Toluca
Você poderá assistir a final da Copa dos Campeões ao vivo em:
- TV: Sem transmissão;
- Streamings: Apple TV +.
Informações Gerais
Leia a ficha técnica da final:
- Partida: LA Galaxy x Toluca
- Torneio: Copa dos Campeões
- Quando: 01/10/2025, às 23h30 (horário de Brasília)
- Local: Dignity Health Sports Park, Los Angeles, EUA
- Transmissão: Apple TV +
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos!