Em Dona de Mim, Marlon prende Ronaldo e, em seguida, Kami exige que ele se envolva diretamente na proteção de Ryan e Dedé. Enquanto isso, Leo tenta convencer Davi a adotar uma campanha mais inclusiva para o lançamento de sua coleção, reforçando o desejo de ampliar o alcance do trabalho. As tensões entre Kami e Marlon aumentam quando os dois confrontam suas diferenças.
Ryan devolve as armas a Vespa e alerta que Fabiana instalou câmeras no salão, trazendo mais risco para todos. Cansado da pressão, ele pede demissão do salão. Nesse período, Pam e Leo demonstram apoio a Kami, fortalecendo seus laços em meio aos conflitos.
Filipa se aproxima de Jaques, enquanto o empresário anuncia que conseguiu interditar Rosa, ampliando ainda mais sua influência. Leo, por sua vez, convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. No fim, Jaques revela com frieza que retomará seu posto como presidente da Boaz, marcando uma virada de poder na trama.
Dona de Mim é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br