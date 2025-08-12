Regresa la Copa Sudamericana y con ello el enfrentamiento entre Once Caldas y Huracán por el duelo de ida de los octavos de final. El equipo de Manizales oficia como local en el estadio Palogrande en un duelo que iniciará a las 5:00 p.m..
No es el mejor presente para los dirigidos por Hernán Darío Herrera, ya que llegan a este partido con una racha de cinco partidos sin ganar por liga colombiana. Dos empates y tres derrotas lo dejan con dos unidades y la casilla 19 de la tabla de posiciones.
Entre tanto, Huracán es sexto del grupo A del torneo argentino con 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. Los dirigidos por Frank Dario Kudelka llegan con las ausencias del extremo Leonardo Sequeira y el volante ofensivo Matko Miljevic. Por su parte, el conjunto de Manizales llega con el plantel en plenitud de condiciones para salir a buscar el triunfo y posterior clasificación a la siguiente ronda.
El duelo de vuelta será el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires. Este encuentro quedó programado para comenzar a partir de las 5:00 p.m. (hora Colombia). Quien sea el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final a Independiente del Valle y Muschuc Runa.
Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.
Huracán: Sebastián Meza; Nehuén Paz, Fabio Pereyra, César Ibañez, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Agustín Urzi, Matías Tissera, Rodrigo Cabral y Juan Bisanz.