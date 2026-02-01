Onze provável do Benfica para Tondela: Mourinho deve mexer

/ 11
Trubin foi herói do Benfica frente ao Real Madrid e continuará dono da baliza (foto Imago) – Foto: IMAGO
/ 11
Dedic é a possibilidade mais forte como titular a lateral-direito (foto Miguel Nunes)
/ 11
António Silva pode voltar ao onze como central da direita (foto Imago)
/ 11
Mourinho não deve prescindir do central Nicolás Otamendi (foto Miguel Nunes)
/ 11
Dahl deve manter-se como lateral-esquerdo (foto Imago) – Foto: IMAGO
/ 11
Leandro Barreiro é candidato principal na zona do meio-campo (foto Imago)
/ 11
Aursnes tem jogado sempre, mas é a possibilidade mais forte no meio-campo das águias em Tondela (foto Imago) – Foto: IMAGO
/ 11
Prestianni tem dado boa resposta como ala direita (foto Imago)
/ 11
Rafa Silva pode estrear-se a titular no regresso ao Benfica, jogando atrás de Pavlidis (foto Imago)
/ 11
Sidny Lopes Cabral pode reaparecer como ala esquerda (foto Imago)
/ 11
Vangelis Pavlidis continua a principal referência ofensiva e deve manter-se no onze (foto Imago)
Source link
See more https://theglobaltrack.com/