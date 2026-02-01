Onze provável do Benfica para Tondela: Mourinho deve mexer



/ 11


Trubin foi herói do Benfica frente ao Real Madrid e continuará dono da baliza (foto Imago) – Foto: IMAGO

Dedic — Foto: Miguel Nunes



/ 11


Dedic é a possibilidade mais forte como titular a lateral-direito (foto Miguel Nunes)

António Silva - 28 jogos. Foto: IMAGO



/ 11


António Silva pode voltar ao onze como central da direita (foto Imago)

Nico Otamendi, capitão do Benfica - Foto: Miguel Nunes



/ 11


Mourinho não deve prescindir do central Nicolás Otamendi (foto Miguel Nunes)

Dahl foi crucial no triunfo do Benfica em Amesterdão



/ 11


Dahl deve manter-se como lateral-esquerdo (foto Imago) – Foto: IMAGO



/ 11


Leandro Barreiro é candidato principal na zona do meio-campo (foto Imago)

Fredrik Aursnes representa o Benfica desde 2022 - Foto: IMAGO



/ 11


Aursnes tem jogado sempre, mas é a possibilidade mais forte no meio-campo das águias em Tondela (foto Imago) – Foto: IMAGO

Gianluca Prestianni, extremo/atacante argentino de 19 anos do Benfica



/ 11


Prestianni tem dado boa resposta como ala direita (foto Imago)

Rafa Silva, avançado do Benfica (foto Imago)



/ 11


Rafa Silva pode estrear-se a titular no regresso ao Benfica, jogando atrás de Pavlidis (foto Imago)

Sidny Cabral, ex-Estrela da Amadora, estreou-se pelo Benfica na receção dos encarnados ao Estoril - Foto: Imago



/ 11


Sidny Lopes Cabral pode reaparecer como ala esquerda (foto Imago)

Vangelis Pavlidis - 19 jogos. Foto: Imago



/ 11


Vangelis Pavlidis continua a principal referência ofensiva e deve manter-se no onze (foto Imago)

Source link
See more https://theglobaltrack.com/