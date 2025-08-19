O Palmeiras segue em busca de reforços e uma das prioridades é a chegada de um camisa 8 para repor a saída de Richard Ríos, vendido ao Benfica, em julho. Antigo alvo da diretoria, o nome de Andreas Pereira, do Fulham, esteve na pauta, mas o negócio não evoluiu.
Alvo conhecido
O NOSSO PALESTRA apurou que as partes voltaram a ter contato nesta janela de transferências, porém a cúpula palmeirense entende que o cenário é diferente daquele de dezembro passado, quando o clube ofereceu € 18 milhões (cerca de R$ 115 milhões).
O investimento proposto naquela oportunidade foi direcionado para a contratação de outros atletas, como na chegada do atacante Vitor Roque, por exemplo. Neste momento, a direção tem outros nomes no radar e as prioridades são por camisas 8 e 10.
Possível saída do Fulham
Soube o NP, que Andreas Pereira não descarta sair do Fulham. Ele foi reserva na primeira partida do Campeonato Inglêse não saiu do banco de reservas, no último sábado (16). O volante tem contrato com a equipe da Inglaterra até junho de 2026 e poderá assinar um pré-contrato no início do próximo ano. A janela de transferências fecha dia 2 de setembro.
Próximos jogos do Verdão
- Palmeiras x Universitário – Conmebol Libertadores – 21/08, 21h30 (de Brasília)
- Palmeiras x Sport – Campeonato Brasileiro – 25/08 – 19h (de Brasília)
- Corinthians x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 31/8 – 18h30 (de Brasília)