Peixe Assado com Batatas: Suculento e Fácil, Pronto em Menos de 30 Minutos com Ingredientes da Despensa

O “Peixe Assado com Batatas” é um prato delicioso que traz muita história e sabor da culinária brasileira. Originário das regiões litorâneas, esse prato combina a frescura do peixe com a simplicidade das batatas, criando uma refeição que é ao mesmo tempo reconfortante e cheia de vida. O grande destaque dessa receita é o seu preparo rápido e fácil, ideal para quem tem pouco tempo, mas não abre mão de uma comida saborosa. O tempero delicado realça o sabor do peixe, tornando cada pedaço uma explosão de prazer para o paladar.

Para fazer o “Peixe Assado com Batatas”, vamos usar ingredientes que normalmente temos em casa. Imagine um peixe fresco que vai ser envolto em uma mistura de temperos aromáticos que trazem um perfume irresistível. As batatas, que são macias por dentro e levemente crocantes por fora, vão se tornar a cama perfeita para o peixe. Com um toque de azeite, que dá um brilho especial, e um pouco de sal e pimenta, todos esses sabores se unem em harmonia. O resultado é uma refeição que é simples, mas tão saborosa que você vai querer repetir várias vezes!

Ingredientes

1 peixe fresco (cerca de 1 kg)

4 batatas médias

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 limão (suco)

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Instruções

Pré-aqueça o forno a 200°C.

Lave bem o peixe e faça cortes na pele para que os temperos entrem.

Em uma tigela, misture o azeite, o alho picado, o suco de limão, o sal e a pimenta.

Passe essa mistura por toda a superfície do peixe, especialmente nos cortes.

Descasque as batatas e corte em rodelas.

Em uma assadeira, coloque as batatas como uma cama para o peixe.

Coloque o peixe em cima das batatas.

Regue um pouco mais de azeite por cima das batatas e do peixe.

Leve ao forno e asse por cerca de 30 a 40 minutos, ou até o peixe estar cozido e as batatas macias.

Decore com salsinha picada antes de servir.

Esses ingredientes não são só saborosos, mas também trazem benefícios para a saúde. O peixe é uma ótima fonte de proteínas e tem ácidos graxos ômega-3, que são bons para o coração. As batatas são ricas em fibras e vitaminas, além de serem muito energéticas. O alho também ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Para mais informações sobre alimentos saudáveis, confira este artigo.

Essa receita rende aproximadamente 4 porções e é perfeita para um almoço em família ou um jantar especial com amigos. É um prato fácil e rápido, ideal para qualquer ocasião.

Conclusão

Se você gostou da receita de Peixe Assado com Batatas, siga-nos para mais receitas simples e deliciosas como essa. Temos muito mais para oferecer!

Experimente também outros pratos que combinam perfeitamente com esta receita. Aqui estão cinco sugestões que vão deixar sua refeição ainda mais saborosa:

Salada de folhas verdes

Arroz à grega

Legumes grelhados

Molho de maionese com ervas

Purê de batatas

Essas opções vão complementar muito bem seu prato principal e deixar sua refeição ainda mais completa! Para dicas sobre como organizar um jantar temático, veja nossas sugestões.