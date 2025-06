Carne de Boi Suculenta em Uma Panela: Prática e Rápida em Menos de 30 Minutos

Ouça este artigo

A “Carne de Boi Suculenta em Uma Panela” é um prato delicioso que traz um pouco da tradição culinária brasileira para a sua mesa. Essa receita é conhecida por sua capacidade de encantar o paladar com sabores intensos e suculência irresistível. Originária das fazendas, a carne é cozida lentamente, mas aqui, vamos acelerar o processo, garantindo que em menos de 30 minutos você possa saborear esse prato incrível. É a combinação perfeita de praticidade e sabor, ideal para aqueles dias em que se quer um almoço ou jantar especial, sem gastar muito tempo na cozinha.

Nesta receita, a carne bovina é o ingrediente estrela, trazendo um sabor profundo e suculento. Para complementar essa base tão rica, temos temperos aromáticos que despertam o apetite e elevam os sabores, como alho e cebola, que trazem um perfume inconfundível. Um toque de ervas frescas adiciona um frescor que contrasta com a intensidade da carne. Além disso, o uso de legumes coloridos não só enriquece o prato em textura, como também oferece um equilíbrio saudável de nutrientes. Ao se unirem todos esses ingredientes na panela, criam uma harmonia perfeita, resultando em uma refeição reconfortante e cheia de sabor que agradará a todos.

Ingredientes

500g de carne bovina (pode ser acém ou peito)

2 dentes de alho picados

1 cebola média picada

1 cenoura cortada em rodelas

1 pimentão vermelho picado

1 xícara de ervilhas (frescas ou congeladas)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de ervas frescas (como salsa ou cheiro-verde)

Instruções

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio.

Adicione a cebola e o alho picados. Refogue até que fiquem dourados e cheirosos.

Corte a carne bovina em pedaços menores e adicione à panela. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando.

Junte a cenoura, o pimentão e as ervilhas. Misture bem com a carne.

Tempere tudo com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Cozinhe por mais 15 minutos, misturando ocasionalmente, até que a carne esteja macia e os legumes cozidos.

Por fim, adicione as ervas frescas e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos.

Desligue o fogo e está pronto para servir!

Os ingredientes desta receita têm muitos benefícios para a saúde. A carne bovina é rica em proteínas, que ajudam na construção muscular. O alho e a cebola têm propriedades que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Os legumes, como cenoura e pimentão, são cheios de vitaminas e fibras que são boas para a digestão e a saúde em geral. Para saber mais sobre alimentos que promovem o bem-estar, confira este artigo.

Essa receita rende cerca de 4 porções e é perfeita para ocasiões como almoços em família ou jantares com amigos. É uma refeição saborosa e rápida, ideal para dias em que você deseja algo especial sem passar muito tempo na cozinha.

Conclusão

