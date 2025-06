Wrap de Frango e Vegetais: Delicioso e Prático com Ingredientes Simples em Menos de 30 Minutos

Ouça este artigo

O “Wrap de Frango e Vegetais” é uma receita que combina simplicidade e sabor. Este prato tem suas raízes na culinária global, onde wraps são populares por sua praticidade e versatilidade. Com uma mistura deliciosa de frango suculento e vegetais frescos, o wrap é perfeito para quem busca uma refeição rápida e nutritiva. O frescor dos ingredientes traz uma explosão de sabores, tornando cada mordida uma experiência incrível.

Os ingredientes do wrap se juntam de forma harmoniosa, criando um prato que é ao mesmo tempo leve e satisfatório. O frango, quando grelhado, agrega uma textura tenra e um sabor defumado que combina perfeitamente com os vegetais coloridos, como pimentões crocantes e alface fresca. A adição de um molho cremoso ou um toque picante eleva ainda mais o sabor e traz um equilíbrio entre o delicioso e o saudável. Cada ingrediente é escolhido com cuidado, transformando uma refeição simples em algo especial e agradável para todos.

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

1 xícara de alface fresca

2 tortilhas grandes

2 colheres de sopa de molho (pode ser maionese ou molho picante)

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Instruções

Grelhe os filés de peito de frango em uma frigideira ou churrasqueira até que estejam cozidos e dourados. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

Enquanto o frango está grelhando, lave e corte os pimentões em tiras finas.

Após o frango estar pronto, retire do fogo e fatie em pedaços pequenos.

Em cada tortilha, coloque uma porção de alface, algumas tiras de pimentão e o frango fatiado.

Adicione o molho por cima e enrole bem a tortilha para formar o wrap.

Repita o processo com a outra tortilha.

Sirva imediatamente, cortando os wraps ao meio se desejar.

Os ingredientes desse wrap são ótimos para a saúde. O frango é uma boa fonte de proteína, que ajuda na construção muscular e na sensação de saciedade. Os pimentões são ricos em vitaminas, especialmente a vitamina C, que é importante para o sistema imunológico. A alface é leve e cheia de fibras, ajudando na digestão. Juntos, esses ingredientes criam uma refeição nutritiva e saborosa.

Esta receita rende 2 wraps e é perfeita para um almoço rápido ou um lanche saudável. É uma ótima opção para piqueniques, reuniões familiares ou até mesmo como um jantar leve.

Conclusão

