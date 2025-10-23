Harrison Barnes, ala do San Antonio Spurs, é um jogador da NBA “apaixonado por futebol”. Nesta terça-feira (21), o perfil europeu do time norte-americano publicou uma sequência de fotos do atleta vestindo diferentes camisas, entre elas, uma do Corinthians.
O astro norte-americano aparece usando o uniforme principal do Corinthians na temporada de 2008. Essa camisa foi usada, por exemplo, por Ronaldo Fenômeno em sua apresentação no Timão.
Além da camisa corintiana, Barnes ainda aparece vestindo a camisa número um da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, com o número 9 de Ronaldo estampado na frente.
“Barnes e sua paixão pelo futebol”, diz a postagem – veja abaixo.
O ala do San Antonio Spurs mostra que é fã de grandes centroavantes do futebol mundial. Em outra foto, Barnes aparece com a camisa da Inter de Milão, número 9, do belga Romelu Lukaku. Por último, o jogador também veste a 10 de Del Piero, ex-jogador da Juventus, da Itália.
Na última temporada regular, sua primeira pelos Spurs, Barnes teve uma média de 12.3 pontos por partida, além de 3.8 rebotes por jogo. Seu ano com melhor média de pontuação foi o de 2016-17, quando defendia o Dallas Mavericks.
Ao lado do gigante francês Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle e Devin Vassell, Harrison Barnes está entre os prováveis titulares do San Antonio Spurs para a temporada da NBA. A franquia quer encerrar um jejum de sete anos sem playoffs.
O San Antonio Spurs estreia na temporada regular da NBA nesta quarta-feira (22), às 22h35 (de Brasília), contra o Dallas Mavericks. A partida terá transmissão do Disney+.