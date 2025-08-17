Na manhã deste domingo, 17 de agosto, aconteceu um acidente envolvendo o carro do influenciador digital e cantor Anderson Neiff na BR-232.

O automóvel de luxo do artista, um Porsche, colidiu com um poste durante o início do dia. A ocorrência foi registrada em um dos trechos da rodovia, importante via que liga a Região Metropolitana do Recife ao interior do Estado.

Até o momento, não há confirmação oficial se Anderson Neiff estava dentro do veículo no momento do impacto.

 

