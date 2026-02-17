Próximo capítulo da novela, quarta, 18 de fevereiro · Notícias da TV

Confira o resumo do próximo capítulo de Terra Nostra, reprise da Globo, que vai ao ar nesta quarta (18):
Elas recebem chocadas a notícia que o menino não resistiu. Marco Antônio ampara Giuliana. Matteo chega, estranha a situação, mas tudo compreende ao ver as lágrimas da mulher. Hortência e Dolores se abraçam desesperadas. Janete e Marco Antônio levam Aninha para a casa deles. Paola e Francesco temem pela saúde da filha.
Josué sugere a Janete que eles tenham um lugar só para eles. Anacleto e Francesco discutem como sempre. Giuliana fica mais arrasada ainda ao ver que Aninha não está na pensão. Matteo chora em seus braços. Antenor se ressente por não conseguir emprego. Francesco estranha ao saber que Janete está de bem com o mundo e até aceita conversar com ele sobre a mansão.
Leonora, Bartolo e Rosinha chegam em São Paulo. Rosana vai até a pensão visitar Matteo. Janete e Josué namoram em um bosque. Marco Antônio estranha a ausência da mãe e faz mil perguntas quando ela chega. Francesco insiste com Paola para que eles se mudem. Luíza está cada vez mais desconfiada do romance da patroa e do cocheiro.
Giuliana fica feliz com a volta da filha. Paola vai com Francesco à mansão e faz questão de entrar de braços dados com ele. Giuliana fica chateada ao saber que Rosana esteve com Matteo. Inêz se preocupa com a filha. Luiza acorda Janete e avisa: a italiana veio junto com Francesco.
