quand les Portugais font les beaux jours du Paris Saint-Germain

C’est un petit groupe dans le groupe. Mais son influence est telle au Paris Saint-Germain (PSG) que certains s’amusent à parler d’un… « Portugal Saint-Germain ». Il faut dire que les Lusitaniens sont bien implantés dans la capitale française, avec Luis Campos, le conseiller football du club depuis 2022, et, surtout, quatre joueurs majeurs de l’équipe, jeunes et très talentueux : les milieux de terrain Vitinha et Joao Neves, 25 et 21 ans, le défenseur Nuno Mendes, 23 ans, et l’attaquant Gonçalo Ramos, 24 ans.
Tous ont tenu, à leur manière, un rôle primordial dans la conquête des sept trophées glanés par le PSG depuis le début de l’année 2025 – la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et deux Trophées des champions. Et ils peuvent même se targuer d’en avoir récolté un huitième : la Ligue des nations avec la Seleçao das Quinas, au mois de juin.
« Cela a été une année incroyable, tant au niveau collectif qu’individuel », reconnaissait Vitinha auprès du Monde, au début de décembre. Le numéro 17 s’est imposé comme le véritable chef d’orchestre parisien, au point de se classer 3e du dernier Ballon d’or ; Nuno Mendes et Joao Neves figurant, eux, dans le top 20, respectivement 10e et 19e.
