Práticas agrícolas de baixo carbono estão transformando a sustentabilidade em nova fonte de receita, ao permitir que produtores rurais capturem CO₂ e acessem o mercado de créditos ambientais.

A agricultura tem sido tradicionalmente associada à produção de alimentos, fibras e energia. Contudo, nos últimos anos, o setor vem ocupando um papel central em outra frente estratégica: a captura de carbono. Produtores rurais no Brasil e no mundo estão adotando práticas que resultam na remoção de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, transformando o campo em um ativo de combate às mudanças climáticas e, simultaneamente, em uma nova fonte de receita por meio de créditos de carbono.

Esse movimento não é apenas uma tendência, mas uma resposta direta às pressões de mercados consumidores, políticas públicas e cadeias globais por práticas sustentáveis e mensuráveis. Ao mesmo tempo, bancos de desenvolvimento, investidores e compradores de créditos voluntários têm criado mecanismos que remuneram produtores por reduzir a emissão e aumentar a captura de carbono.

O que significa capturar carbono no campo?

Capturar carbono no contexto agrícola envolve práticas que favorecem a fixação de carbono no solo ou na vegetação, reduzindo a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Entre as principais ações adotadas estão:

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) ;



; Plantio direto e cobertura permanente do solo;



e cobertura permanente do solo; Rotação de culturas com espécies de raiz profunda ;



; Uso de adubos verdes e sistemas de vegetação de cobertura.



Essas práticas não apenas melhoram a qualidade física e biológica do solo, como também aumentam a quantidade de carbono estabilizado em matéria orgânica, o que é essencial para reduzir a concentração de CO₂ no ar.

O mercado de créditos de carbono no agro

O mercado de créditos de carbono tem crescido de forma acelerada nos últimos anos. De acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), o volume de transações no mercado voluntário de carbono cresceu mais de 200% entre 2021 e 2023, impulsionado principalmente por iniciativas de economia de baixo carbono e compras corporativas com metas de neutralidade.

Nesse contexto, a agricultura aparece como um dos setores com maior potencial de geração de créditos de carbono por meio de práticas de manejo sustentável. No Brasil, onde a extensão territorial e a diversidade de sistemas de produção são vastas, as oportunidades são ainda maiores.

Segundo levantamento de instituições ambientais brasileiras, o potencial de mitigação por meio de práticas agrícolas sustentáveis pode alcançar dezenas de milhões de toneladas de CO₂ equivalente por ano, o que representa uma oportunidade adicional de renda para os produtores rurais.

Como os produtores lucram com a captura de carbono

Os produtores que adotam sistemas capazes de aumentar a captura de carbono no solo podem gerar créditos que, por sua vez, têm valor comercial no mercado voluntário ou regulado. Esse processo funciona assim:

O produtor adota práticas sustentáveis que resultam em maior sequestro de carbono;

A mudança é monitorada, reportada e verificada por protocolos reconhecidos;

Créditos equivalentes são emitidos com base nas toneladas de CO₂ capturadas;

Esses créditos podem ser vendidos a empresas que buscam compensar suas emissões de gases de efeito estufa.



Empresas com metas de neutralidade ou redução de emissões pagam por esses créditos, transformando o esforço de sustentabilidade dos produtores em receita adicional.

Benefícios adicionais à prática de captura de carbono

Além da renda gerada pela venda de créditos, práticas de captura de carbono trazem benefícios diretos ao sistema produtivo:

Melhoria na fertilidade do solo por meio do aumento de matéria orgânica;



por meio do aumento de matéria orgânica; Maior capacidade de retenção de água , o que reduz a vulnerabilidade a secas;



, o que reduz a vulnerabilidade a secas; Maior biodiversidade no solo , promovendo equilíbrio entre microrganismos benéficos;



, promovendo equilíbrio entre microrganismos benéficos; Redução de erosão e compactação do solo.



Esses efeitos podem resultar em maior produtividade ao longo do tempo, criando uma sinergia entre eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental.

Ferramentas e certificações de carbono agrícola

Para que produtores possam efetivamente entrar no mercado de créditos, é necessário adotar protocolos e sistemas de quantificação robustos, que comprovem o sequestro de carbono. Vários mecanismos de certificação já existem, como aqueles definidos por organizações internacionais que estabelecem parâmetros de monitoramento, reporte e verificação (MRV) de carbono.

Essas ferramentas usam métricas padronizadas para calcular o balanço de carbono antes e depois da adoção de práticas sustentáveis, garantindo que os créditos representem reduções reais e adicionais de emissões.

Casos práticos e experiências de campo

Produtores em diferentes regiões do Brasil têm obtido resultados promissores. Em áreas que adotaram ILPF com cobertura permanente, por exemplo, foi documentado um incremento na matéria orgânica do solo que resultou em captação adicional de carbono por hectare por ano — dados que podem ser transformados em créditos conforme protocolos reconhecidos.

Esse tipo de prática também tem sido associado à melhoria de outros indicadores de sustentabilidade, como a eficiência no uso da água e a estabilidade da produção em condições climáticas adversas.

Tendências e projeções futuras

O potencial da agricultura para captar carbono e gerar créditos é reconhecido por diversos cenários de mitigação climática. Segundo projeções do IPCC, práticas agrícolas que aumentam o teor de carbono no solo estarão entre as estratégias mais custo-efetivas de mitigação global nas próximas décadas.

No Brasil, estudos recentes indicam que, se uma parcela significativa da área agricultável adotasse práticas de sequestro de carbono, o país poderia contribuir com dezenas de milhões de toneladas adicionais de CO₂ equivalente mitigado por ano — um número relevante tanto para metas nacionais quanto para mercados internacionais.

O impacto socioeconômico da captura de carbono

Mais do que uma resposta às mudanças climáticas, a captura de carbono no agro tem implicações socioeconômicas diretas. Ao gerar receitas complementares por meio de créditos de carbono, produtores rurais podem diversificar suas fontes de renda, aumentar a resiliência econômica de suas propriedades e acessar novos mercados que valorizam produtos de baixo impacto climático.

Esse contexto cria um ciclo virtuoso: mais sustentabilidade, maior eficiência produtiva e acesso a novas oportunidades de mercado, fortalecendo o papel do produtor rural como agente de transição para uma economia de baixo carbono.

O futuro do agro na economia de carbono

O reconhecimento de que a agricultura pode ser parte da solução climática muda a perspectiva tradicional de produção. Ao integrar práticas que capturam carbono, os produtores rurais não só contribuem para metas globais de redução de gases de efeito estufa, mas também se posicionam em um cenário de valorização econômica e competitividade internacional.

O agro que captura carbono representa, assim, um modelo emergente onde sustentabilidade e rentabilidade caminham lado a lado — transformando hectares em ativos climáticos e abrindo novas frentes de desenvolvimento para o campo.