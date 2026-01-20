Topper apresenta bola oficial do Campeonato Baiano 2026 e reforça presença no futebol brasileiro

A Topper anunciou o patrocínio da bola oficial do Campeonato Baiano 2026, principal competição de futebol da Bahia. O modelo escolhido, Topper SAMBA PRO, foi desenvolvido para alto rendimento e incorpora elementos de identidade cultural brasileira, com design inspirado no movimento intenso das partidas e nas exigências do futebol profissional.

A iniciativa amplia a presença da marca em torneios estaduais e reforça sua estratégia de atuação nos principais gramados do país. O Campeonato Baiano, tradicional vitrine de clubes e atletas, passa a contar com um equipamento concebido para desempenho consistente, durabilidade e precisão técnica ao longo da competição.

Tecnologia e desempenho em foco

A Topper SAMBA PRO utiliza a tecnologia Thermofusion, processo que elimina costuras por meio da fusão térmica dos gomos. Essa solução reduz a absorção de água e contribui para a manutenção das características de jogo em diferentes condições climáticas, fator relevante para competições realizadas ao longo de uma temporada.

Produzida com gomos de Poliuretano HS (High Solid), a bola apresenta elevada resistência a rasgos e deformações, preservando o formato original mesmo após uso prolongado. O modelo foi projetado para oferecer toque macio, resposta precisa e equilíbrio, atributos associados à previsibilidade do comportamento da bola em campo.

Especificações técnicas do modelo

Com seis gomos e peso médio de 360 gramas, a SAMBA PRO atende aos padrões exigidos para o futebol de campo profissional. A combinação de materiais e construção busca maximizar a precisão nos passes e finalizações, além de assegurar estabilidade durante o jogo, aspectos decisivos em competições de alto nível.

Posicionamento institucional da marca

Segundo Adriano Silva, gerente de Marketing Esportivo da Topper, a parceria com o Campeonato Baiano reafirma a trajetória da empresa no futebol nacional. Para o executivo, a iniciativa consolida o compromisso da marca com o desenvolvimento do esporte, “da base ao alto rendimento”, e com instituições reconhecidas por tradição e credibilidade no cenário esportivo.

Presença nacional em federações estaduais

Além da Bahia, a Topper SAMBA PRO já é utilizada em campeonatos organizados por dez federações estaduais: Carioca, Gaúcha, Paranaense, Catarinense, Mineira, Cearense, Acreana, Matogrossense e Rondoniense. A distribuição evidencia a capilaridade da marca e sua estratégia de padronização de equipamentos em competições regionais relevantes do calendário brasileiro.

Written by

Carlos Augusto, diretor do Jornal Grande Bahia

Carlos Augusto é Mestre em Ciências Sociais, na área de concentração da cultura, desigualdades e desenvolvimento, através do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana (FAESF/UNEF) e Ex-aluno Especial do Programa de Doutorado em Sociologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atua como jornalista e cientista social, é filiado à Federação Internacional de Jornalistas (FIJ, Reg. Nº 14.405), Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ, Reg. Nº 4.518) e a Associação Bahiana de Imprensa (ABI Bahia), dirige e edita o Jornal Grande Bahia (JGB), além de atuar como venerável mestre da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Maçônica ∴ Cavaleiros de York.

Source link