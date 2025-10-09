Quatro pessoas foram internadas em estado grave, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, após ingerirem a Nicotiana glauca, uma planta tóxica conhecida como “falsa couve”. O caso foi registrado na quarta-feira (8), e a intoxicação ocorreu durante um almoço em família em uma chácara na zona rural. Uma mulher de 37 anos, em estado mais grave, sofreu parada cardiorrespiratória durante o atendimento médico.

