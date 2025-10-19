Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Mirassol x São Paulo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) — Mirassol (SP)
Transmissão: Globo / Premiere
Ceará x Botafogo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: Premiere
Flamengo x Palmeiras
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: TV Globo / Premiere / Globoplay
Bahia x Grêmio
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Operário-PR x Volta Redonda
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger — Ponta Grossa (PR)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Coritiba x Athletico-PR
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira — Curitiba (PR)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Botafogo-SP x Cuiabá
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Eurobike (Estádio Santa Cruz) — Ribeirão Preto (SP)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Goiás x Chapecoense
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) — Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+ / ESPN
