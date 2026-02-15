Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, en directo: sigue la jornada de LaLiga

El Atlético vuelve a la carga tras la goleada en la Copa del Rey.
XI del Rayo: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Pérez; de Frutos.
XI del Rayo: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Mendoza, Cardoso, Baena; Almada, Sorloth, González.
Muy bien Molina
16:43 15/02/202616:43 15/02/2026
El Atleti quedó mal parado en una contra del Rayo, pero el argentino persiguió y terminó cortando el ataque.
Córner para el Atleti
16:42 15/02/202616:42 15/02/2026
Gran pase filtrado de Almada para Ruggeri. El italiano llegó justo, metió el centro y ganó un tiro de esquina tras el desvío de un defensor.
Gritos de “Presa, vete ya”
16:40 15/02/202616:40 15/02/2026
No cesa la protesta de los aficionados, que se intensifica ahora.
Centro a la nada
16:39 15/02/202616:39 15/02/2026
Otra gran jugada del Atleti por el carril central hasta llegar a Almada por derecha. El argentino metió un centro muy impreciso.
El casi autogol de Mendy
16:38 15/02/202616:38 15/02/2026
BAENAAAA
16:37 15/02/202616:37 15/02/2026
Se atrevió Baena desde muy lejos y el balón pasó cerca de la escuadra. No bajó lo suficiente.
Despeja Mendy
16:36 15/02/202616:36 15/02/2026
Centro raso por banda izquierda que buscaba a Sorloth, pero apareció primero el central para despejar. Habrá córner.
Amenazó el Atleti
16:34 15/02/202616:34 15/02/2026
Gran asociación entre Almada, Mendoza y Baena. Este último metió un pase al área para Sorloth, pero el delantero no estaba donde debía.
Lejeune a las gradas
16:31 15/02/202616:31 15/02/2026
Tiro libre, ahora mucho más lejos. El central se atrevió a disparar, pero el cobro no fue bueno.
A las manos de Oblak
16:29 15/02/202616:29 15/02/2026
Isi cobró el tiro libre y el balón se estrelló en la barrera. El Rayo pudo volver a rematar tras el rebote, pero el envío fue muy centrado. Fácil para Oblak.
Falta peligrosa
16:28 15/02/202616:28 15/02/2026
Ruggeri tumbó a Ilias cuando intentaba entrar al área. Tiro libre prometedor para el Rayo muy cerca del área, inclinado hacia el costado derecho.
¡¡¡AL LARGUERO!!!
16:27 15/02/202616:27 15/02/2026
Centro desde banda derecha pasado al segundo palo. Apareció Ruggeri para meter el balón al área chica. Mendy intentó despejar, pero le salió desviado y el larguero lo salvó del autogol.
Dura falta de Baena
16:26 15/02/202616:27 15/02/2026
En la presión le pegó un codazo a Lejeune. El central pedía la tarjeta.
Muerde Baena
16:25 15/02/202616:25 15/02/2026
Baena saltó a la presión alta y desvió un pase largo de Batalla. Habrá saque de banda para el Rayo.
¡Con los puños!
16:23 15/02/202616:23 15/02/2026
Batalla se lanzó para sacar un balón que seguía vivo en el área. De todas formas, la jugada fue anulada por una falta previa del Atleti.
Se impone Mendy
16:22 15/02/202616:22 15/02/2026
El central perseguía la carrera de Molina y terminó despejando.
Saque de puerta
16:20 15/02/202616:20 15/02/2026
Molina llegó a línea de fondo y metió el centro. Se barrió Fran Pérez y desvió. El árbitro señaló que el último contacto fue en Molina.
¡Casi la lía Oblak!
16:19 15/02/202616:19 15/02/2026
Al suelo Sorloth
16:18 15/02/202616:18 15/02/2026
Balón filtrado en el mediocampo para el noruego, pero no pudo mantener la carrera.
Mete el cuerpo Molina
16:17 15/02/202616:18 15/02/2026
Balón largo para Fran Pérez, que cayó derribado en el área por el contacto de Molina. No hubo falta.
Las gradas, bastante despobladas
16:16 15/02/202616:16 15/02/2026
Muy pocos aficionados del Rayo presentes en el estadio. Ambiente muy enrarecido.
¡Comienza el partido!
16:16 15/02/202616:16 15/02/2026
Ya mueve el balón el Atleti. Cánticos de “Presa, vete ya” de fondo.
¡Saltan al campo!
16:13 15/02/202616:13 15/02/2026
Ya entran los 22 jugadores al césped de Butarque.
Javier Portillo, secretario técnico del Rayo Vallecano
16:08 15/02/202616:08 15/02/2026
Las explicaciones: Estamos para dar la cara, no tenemos nada que ocultar. Nos parece una falta de respeto hacia el club, afición, directiva, jugadores. No entendemos cómo se toma la decisión tres días antes del partidos. Nos sentimos perjudicados. Como han podido decir nuestros capitanes, el estadio estaba para jugar. Salimos de Vallecas, sin nuestra afición. Nos sentimos perjudicados.
Protestas de la afición: La afición, darle las gracias por el apoyo incondicional. Están en suderecho de manifestarse. Quieren jugar en su estadio, por lo tanto repito, nos sentimos muy perjudicados hoy. Ni siquiera hemos podido vender entradas para que nuestra afición se desplace.
Las palabras de Iñigo en la rueda de prensa
16:04 15/02/202616:04 15/02/2026
Listos para la acción
16:04 15/02/202616:04 15/02/2026
Así está la clasificación
15:57 15/02/202615:57 15/02/2026
Todo lo que no sea una victoria pone en riesgo el tercer puesto para el Atleti. Por su parte, el Rayo necesita los tres puntos para salir de los puestos de descenso.
Siguen las manifestaciones
15:56 15/02/202615:56 15/02/2026
Como el pasado fin de semana, los aficionados del Rayo volvieron a las calles de Vallecas para protestar contra la gestión de Martín Presa.
Martín Presa, el gran señalado
15:54 15/02/202615:54 15/02/2026
La precariedad de las instalaciones del Rayo Vallecano ha escalado, y con ella también el descontento de la afición El presidente del club, Raúl Martín Presa, es el gran señalado por el desorden y el caos que reina en el Rayo durante los últimos meses.
Tras la suspensión del partido del pasado fin de semana contra el Oviedo por el mal estado del césped, consiguieron jugar este domingo en Butarque, pero incluso así el desastre no paró. En la previa, los aficionados del Rayo tuvieron que buscar las entradas para el partidos en unas mesas en el parking de Butarque.
Martín Presa, presidente del RayoAngel Martinez
Así sale el Rayo
15:50 15/02/202615:50 15/02/2026
Iñigo también modifica su último once. Entran en la alineación Fran Pérez, el ‘Pacha’ Espino y Óscar Valentín. Algunos cambios son obligados, pues Ciss y Chavarría, titulares en el Bernabéu, están suspendidos.
Simeone da descanso
15:47 15/02/202615:47 15/02/2026
El Atleti jugará Champions entre semana y viene de un partido importante el pasado jueves. Simeone se guarda casi todo en Butarque. Con respecto a la ida de la Copa, solo repiten los laterales, Molina y Ruggeri. Lookman, Griezmann, Julián, Koke… todos al banco.
¡Bienvenidos!
15:44 15/02/202615:44 15/02/2026
Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid en la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports.