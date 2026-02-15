Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, en directo: sigue la jornada de LaLiga

El Atlético vuelve a la carga tras la goleada en la Copa del Rey.

XI del Rayo: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Pérez; de Frutos.

XI del Rayo: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Mendoza, Cardoso, Baena; Almada, Sorloth, González.

Muy bien Molina

16:43 15/02/202616:43 15/02/2026

El Atleti quedó mal parado en una contra del Rayo, pero el argentino persiguió y terminó cortando el ataque.

Córner para el Atleti

16:42 15/02/202616:42 15/02/2026

Gran pase filtrado de Almada para Ruggeri. El italiano llegó justo, metió el centro y ganó un tiro de esquina tras el desvío de un defensor.

Gritos de “Presa, vete ya”

16:40 15/02/202616:40 15/02/2026

No cesa la protesta de los aficionados, que se intensifica ahora.

Centro a la nada

16:39 15/02/202616:39 15/02/2026

Otra gran jugada del Atleti por el carril central hasta llegar a Almada por derecha. El argentino metió un centro muy impreciso.

El casi autogol de Mendy

16:38 15/02/202616:38 15/02/2026

BAENAAAA

16:37 15/02/202616:37 15/02/2026

Se atrevió Baena desde muy lejos y el balón pasó cerca de la escuadra. No bajó lo suficiente.

Despeja Mendy

16:36 15/02/202616:36 15/02/2026

Centro raso por banda izquierda que buscaba a Sorloth, pero apareció primero el central para despejar. Habrá córner.

Amenazó el Atleti

16:34 15/02/202616:34 15/02/2026

Gran asociación entre Almada, Mendoza y Baena. Este último metió un pase al área para Sorloth, pero el delantero no estaba donde debía.

Lejeune a las gradas

16:31 15/02/202616:31 15/02/2026

Tiro libre, ahora mucho más lejos. El central se atrevió a disparar, pero el cobro no fue bueno.

A las manos de Oblak

16:29 15/02/202616:29 15/02/2026

Isi cobró el tiro libre y el balón se estrelló en la barrera. El Rayo pudo volver a rematar tras el rebote, pero el envío fue muy centrado. Fácil para Oblak.

Falta peligrosa

16:28 15/02/202616:28 15/02/2026

Ruggeri tumbó a Ilias cuando intentaba entrar al área. Tiro libre prometedor para el Rayo muy cerca del área, inclinado hacia el costado derecho.

¡¡¡AL LARGUERO!!!

16:27 15/02/202616:27 15/02/2026

Centro desde banda derecha pasado al segundo palo. Apareció Ruggeri para meter el balón al área chica. Mendy intentó despejar, pero le salió desviado y el larguero lo salvó del autogol.

Dura falta de Baena

16:26 15/02/202616:27 15/02/2026

En la presión le pegó un codazo a Lejeune. El central pedía la tarjeta.

Muerde Baena

16:25 15/02/202616:25 15/02/2026

Baena saltó a la presión alta y desvió un pase largo de Batalla. Habrá saque de banda para el Rayo.

¡Con los puños!

16:23 15/02/202616:23 15/02/2026

Batalla se lanzó para sacar un balón que seguía vivo en el área. De todas formas, la jugada fue anulada por una falta previa del Atleti.

Se impone Mendy

16:22 15/02/202616:22 15/02/2026

El central perseguía la carrera de Molina y terminó despejando.

Saque de puerta

16:20 15/02/202616:20 15/02/2026

Molina llegó a línea de fondo y metió el centro. Se barrió Fran Pérez y desvió. El árbitro señaló que el último contacto fue en Molina.

¡Casi la lía Oblak!

16:19 15/02/202616:19 15/02/2026

Al suelo Sorloth

16:18 15/02/202616:18 15/02/2026

Balón filtrado en el mediocampo para el noruego, pero no pudo mantener la carrera.

Mete el cuerpo Molina

16:17 15/02/202616:18 15/02/2026

Balón largo para Fran Pérez, que cayó derribado en el área por el contacto de Molina. No hubo falta.

Las gradas, bastante despobladas

16:16 15/02/202616:16 15/02/2026

Muy pocos aficionados del Rayo presentes en el estadio. Ambiente muy enrarecido.

¡Comienza el partido!

16:16 15/02/202616:16 15/02/2026

Ya mueve el balón el Atleti. Cánticos de “Presa, vete ya” de fondo.

¡Saltan al campo!

16:13 15/02/202616:13 15/02/2026

Ya entran los 22 jugadores al césped de Butarque.

Javier Portillo, secretario técnico del Rayo Vallecano

16:08 15/02/202616:08 15/02/2026

Las explicaciones: Estamos para dar la cara, no tenemos nada que ocultar. Nos parece una falta de respeto hacia el club, afición, directiva, jugadores. No entendemos cómo se toma la decisión tres días antes del partidos. Nos sentimos perjudicados. Como han podido decir nuestros capitanes, el estadio estaba para jugar. Salimos de Vallecas, sin nuestra afición. Nos sentimos perjudicados.

Protestas de la afición: La afición, darle las gracias por el apoyo incondicional. Están en suderecho de manifestarse. Quieren jugar en su estadio, por lo tanto repito, nos sentimos muy perjudicados hoy. Ni siquiera hemos podido vender entradas para que nuestra afición se desplace.

Las palabras de Iñigo en la rueda de prensa

16:04 15/02/202616:04 15/02/2026

Listos para la acción

16:04 15/02/202616:04 15/02/2026

Así está la clasificación

15:57 15/02/202615:57 15/02/2026

Todo lo que no sea una victoria pone en riesgo el tercer puesto para el Atleti. Por su parte, el Rayo necesita los tres puntos para salir de los puestos de descenso.

Siguen las manifestaciones

15:56 15/02/202615:56 15/02/2026

Como el pasado fin de semana, los aficionados del Rayo volvieron a las calles de Vallecas para protestar contra la gestión de Martín Presa.

Martín Presa, el gran señalado

15:54 15/02/202615:54 15/02/2026

La precariedad de las instalaciones del Rayo Vallecano ha escalado, y con ella también el descontento de la afición El presidente del club, Raúl Martín Presa, es el gran señalado por el desorden y el caos que reina en el Rayo durante los últimos meses.

Tras la suspensión del partido del pasado fin de semana contra el Oviedo por el mal estado del césped, consiguieron jugar este domingo en Butarque, pero incluso así el desastre no paró. En la previa, los aficionados del Rayo tuvieron que buscar las entradas para el partidos en unas mesas en el parking de Butarque.

Martín Presa, presidente del RayoAngel Martinez

Así sale el Rayo

15:50 15/02/202615:50 15/02/2026

Iñigo también modifica su último once. Entran en la alineación Fran Pérez, el ‘Pacha’ Espino y Óscar Valentín. Algunos cambios son obligados, pues Ciss y Chavarría, titulares en el Bernabéu, están suspendidos.

Simeone da descanso

15:47 15/02/202615:47 15/02/2026

El Atleti jugará Champions entre semana y viene de un partido importante el pasado jueves. Simeone se guarda casi todo en Butarque. Con respecto a la ida de la Copa, solo repiten los laterales, Molina y Ruggeri. Lookman, Griezmann, Julián, Koke… todos al banco.

¡Bienvenidos!

15:44 15/02/202615:44 15/02/2026

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid en la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports.

