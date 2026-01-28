Resumo da novela Três Graças (28 a 31 de janeiro)

Lígia se surpreende quando Gerluce afirma que não se arrepende do que fez. Raul sente alívio ao ver Rogério. Zenilda enfrenta Arminda, ao ver a sócia de Ferette destratar seus filhos. Raul passa o recado de Rogério a Gerluce. Arminda e Zenilda trocam ofensas e rompem sua amizade. Gerluce repreende Joaquim por ter deixado Arminda entrar no ferro-velho.
Célio ameaça Arminda com os vídeos que gravou de seus encontros com Ferette. Paulinho diz ao delegado que não pode mais acreditar nas verdades que Gerluce lhe conta. Lígia conta a Gerluce sobre seu envolvimento com o pastor Albérico.
RESUMO DO DIA 29 DE JANEIRO
Helga se prontifica a ajudar Arminda a se livrar de um problema. Macedo avisa a Arminda que só estará livre para ajudá-la depois que Ferette receber alta hospitalar. Arminda pede socorro a Joaquim. Lígia demonstra todo seu apoio a Gerluce, mas confessa que teme pela filha. Gerluce estranha o comportamento de Paulinho com ela. Ferette se surpreende quando Crô se apresenta em seu quarto.
RESUMO DO DIA 30 DE JANEIRO
Ferette exige que retirem Crô de seu quarto. Paulinho procura Lígia, que o aconselha a falar com Gerluce. Misael aconselha Joaquim a se afastar de Arminda. Gerluce fica preocupada ao saber por Lígia que Paulinho sondou a mãe. Crô visita Kasper e João Rubens, mostrando seu interesse em comprar As Três Graças. Juquinha diz a Paulinho que a ficha de Joaquim é extensa. Vandilson deixa claro a Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na Chacrinha. Arminda surge com Helga na Chacrinha, convidando Raul e Joélly para irem a sua casa.
RESUMO DO DIA 31 DE JANEIRO
Joélly desconfia do convite de Arminda, mas Raul decide aceitar. Lena diz a Herculano que não consegue parar de pensar em Joélly. Crô deixa a casa de Kasper e João Rubens. Ferette finge que está com amnésia, deixando Zenilda preocupada. Arminda oferece dinheiro para Joaquim explicar como a cortina que viu foi parar no ferro-velho. Gerluce avisa a Joélly para ter cuidado com Arminda. Crô visita Josefa. Maggye diz a Júnior que nunca quis saber de sua origem. Consuelo resiste às tentativas de Misael de resgatar a relação amorosa. Gerluce avisa a Arminda que Joélly não aceitará o convite da patroa para jantar. Joaquim é surpreendido por Paulinho, Juquinha e o delegado com um mandado de busca e apreensão no ferro-velho.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
