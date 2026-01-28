Leandro e Matheus são os protagonistas deste 2º Paredão do BBB 26 (Fotos: Divulgação, Globo)
Faltando poucas horas para o encerramento da votação do 2º Paredão do BBB 26, a situação parece definida na disputa entre Brigido, Leandro e Matheus. O gaúcho, indicado pelo líder Babu Santana ao paredão, tem a preferência do público da Enquete do NSC Total para deixar a casa.
Matheus lidera com 47.9%, Leandro vem logo em seguida com 39.3% e Brigido é o menos rejeitado neste paredão com 12.7%, até às 18h30min desta terça. Leandro chegou a ultrapassar Matheus na segunda-feira (26), mas durante toda terça-feira (27), Matheus retomou a dianteira da rejeição e dificilmente escapa desta berlinda.
Na noite de segunda-feira (26), durante o Sincerão, Matheus discutiu mais uma vez com Ana Paula Renault e Milena, seus desafetos dentro da casa. Aliás, ele não foi o único, Sol Vega também teve uma discussão feia com Ana Paula e Juliano Floss. Jonas e Milena de um lado e Gabriela e Babu de outro completaram as brigas da noite.
Confira todas as parciais deste paredão:
Quem você quer eliminar no 2º Paredão do BBB 26?
Lembrando que a Enquete do NSC Total é um termômetro do jogo e não reflete na decisão que ocorre lá dentro da casa ou em votação no gshow.
Como foi formado o 2º Paredão do BBB 26?
Com Leandro já no paredão, Jonas imune e sem poder votar no confessionário e Babu líder, o paredão começou com 18 pessoas possíveis de receberem votos. Babu indicou Matheus e Brigido foi a pessoa mais votada pela casa. Sarah Andrade vetou Ana Paula Renault.
Veja quem votou em quem no confessionário
Quem são os participantes do BBB 26 (em ordem alfabética)
