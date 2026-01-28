Luisa Stefani está na semifinal de duplas mistas do Australian Open. Na última madrugada, a medalhista olímpica se juntou ao salvadorenho Marcelo Arévalo para arrancar uma vitória de virada sobre o americano James Tracy e a cazaque Anna Danilina – parciais de 2/6, 6/4 e 10/7. Campeã em 2023 ao lado de Rafael Matos, a brasileira de 28 anos voltou à semi do Grand Slam de Melbourne. Ela também está viva na chave de duplas femininas e disputa as quartas de final na noite desta terça-feira (manhã de quarta na Austrália), ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.
Luisa Stefani vai à semifinal de duplas mistas no Australian Open
