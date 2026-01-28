Emilia Clarke não quer mais saber de dragões: ‘Demorei para perceber que poderia ter autonomia’

LONDRES — Pela primeira vez desde que Game of Thrones terminou em 2019, Emilia Clarke está atuando como protagonista em uma série de televisão. No drama da era da Guerra Fria Ponies, que começou a ser exibido no streaming americano Peacock (ainda sem previsão de estreia no Brasil), Clarke interpreta Bea, a mulher de um agente de inteligência que, abruptamente, se torna ela mesma uma espiã.

Mas desta vez, parece diferente. Na verdade, Clarke disse em uma entrevista em Londres no mês passado que, quando ela estava interpretando Daenerys Targaryen em Game of Thrones, ela realmente não teve tempo para refletir sobre a experiência. Era apenas seu terceiro papel profissional e, aos 22 anos, a tornou uma das atrizes mais famosas do mundo. “Nunca houve tempo para parar e considerar o significado disso,” ela disse. “Eu nunca tive a perspicácia de pensar, ‘Você vai querer parar um minuto.’”

Emilia Clarke, que ficou famosa em ‘Game of Thrones’, volta às séries de TV com ‘Ponies’. Foto: Charlotte Hadden/The New York Times

Desde que Game of Thrones terminou, Clarke, agora com 39 anos, estrelou como Nina em uma produção teatral de A Gaivota em Londres, sua cidade natal, e apareceu em filmes de uma grande variedade de gêneros: comédias românticas, um filme de Natal, ficção científica, um filme infantil. Nada mais de fantasia, porém: isso já acabou para ela. “É muito improvável que você me veja montar em um dragão, ou mesmo no mesmo quadro que um dragão, novamente”, ela disse.

Ela acrescentou que sabia que sua nova série seria diferente de Game of Thrones quando os co-criadores de Ponies, Susanna Fogel e David Iserson, deram a ela a escolha de duas personagens principais que ela poderia interpretar: Bea, ou sua contraparte, Twila, outra viúva da CIA que se tornou agente.

“Eu senti como se eles estivessem me dando uma voz,” disse Clarke, “o que não acontece sempre.”

Mesmo assim, se comprometer com outra série de televisão foi assustador.

“Eu estava definitivamente, tipo” — suas sobrancelhas se levantaram, imitando pânico — “uma protagonista em um programa de TV? Eu sei o que esse compromisso significa.” Quando ela aceitou o papel em Game of Thrones, ela não imaginava que seria um grande sucesso, disse ela, ou que dominaria sua vida profissional por nove anos.

Sua última tarefa para a série foi o Emmy de 2019, pouco antes da pandemia de coronavírus paralisar a vida. “Foi a primeira vez na minha vida profissional em que parei”, disse ela. “Eu tive um colapso mental completo. Foi quase como se o momento da pandemia fosse certeiro.”

Emilia Clarke ganhou fama mundial como Daenerys Targaryen em ‘Game of Thrones’. Foto: Helen Sloan/HBO/Divulgação

Ela tinha muito para processar. Não apenas a astronômica fama que Game of Thrones” lhe proporcionou, mas também a morte de seu pai em 2016 e dois aneurismas cerebrais que sofreu, em 2011 e 2013, dos quais ela teve sorte em sobreviver.

Embora a pandemia tenha sido terrível, ela disse, de certa forma ela estava grata por ter acontecido. “Isso me forçou a responder algumas perguntas que eu provavelmente poderia ter adiado responder por mais 10 anos,” disse Clarke.

Uma dessas perguntas era o que ela queria da sua vida profissional. “Depois de Game of Thrones”, ela disse, “demorou um bom tempo para eu perceber que eu poderia tentar ter alguma autonomia sobre minhas escolhas, meu trabalho. Grande parte da minha carreira não refletia meu gosto, eu simplesmente fui lançada rapidamente.”

Como uma jovem atriz britânica buscando trabalho em Hollywood, ela disse, “a palavra ‘não’ não está no seu vocabulário. Você apenas diz sim.” Agora, ela disse, ela quer sair da sombra das expectativas de outras pessoas e tomar as rédeas da própria vida. O mesmo poderia ser dito sobre Bea, sua personagem em Ponies. No início da série, Bea é uma recém-graduada neurótica que se torna dona de casa, mulher de um agente da inteligência americana destacado na Moscou dos anos 1970: uma “pessoa sem interesse”, ou “PONI” na gíria de espião. Quando seu marido morre em um misterioso acidente de avião, ela convence a CIA a contratá-la como agente. De repente, ela ganha autonomia. Clarke disse que pensou por um tempo na ideia de interpretar Twila, a mais selvagem e falante das duas mulheres, mas ela sabia, de fato, que ela era “obviamente Bea”.

Fogel, a cocriadora, disse que se lembrou de pensar antes de enviar o roteiro para Clarke que esse poderia ser o caso. “Ela é como uma pessoa inteligente, reflexiva, estudante do tipo nerd, no corpo de uma celebridade, estrela de cinema ingênua”, disse Fogel. “Então pensamos que ela realmente poderia se conectar com esse papel de uma formada em Wellesley que se esforça muito e se encontra em uma situação de alto risco.” Clarke também é produtora executiva em Ponies. Durante as filmagens, ela disse, nunca se sentiu tão profundamente envolvida em garantir que as pessoas estivessem felizes, garantindo que estivéssemos tendo um bom momento.

Emilia Clarke diz que a pandemia a ajudou a processar o período em ‘Game of Thrones’ e a direção de sua carreira. Foto: Charlotte Hadden/The New York Times

Haley Lu Richardson, que interpreta Twila, disse que, enquanto estava no set, mencionou casualmente para Clarke um dia que estava com vontade de comer duas saladas específicas do Erewhon, uma rede de supermercados de luxo. No dia seguinte, Richardson lembrou, ela entrou em seu trailer e viu que Clarke tinha feito as saladas para ela do zero.

“Ela provavelmente tinha uma pausa de sete horas para dormir, estudar e voltar ao set”, disse Richardson. “Parece surreal que uma pessoa seja assim”, disse ela, acrescentando que a generosidade de Clarke parecia inata e vinha da sua “esperança de uma conexão real” com os outros.

Clarke se descreveu como sendo “absolutamente determinada” a viver como uma pessoa “normal” para que a fama não atrapalhasse na hora de fazer essas conexões. Jamie Lloyd, o diretor de teatro britânico que dirigiu Clarke em A Gaivota, lembrou de quando a conheceu pela primeira vez em uma cafeteria, sem nenhum assistente ou segurança, apesar de sua enorme fama. “Ela simplesmente apareceu,” ele disse. “Ela é tão tipo comum, e imensamente simpática.”

Sentir-se comum pode ser difícil, disse Clarke. “Eu nunca consigo conhecer alguém pela primeira vez,” disse ela, “porque as pessoas não estão sendo elas mesmas. Há sempre essa outra coisa atrapalhando as interações”.

Isso a desaponta, ela disse, porque o que a motiva, na vida e no trabalho, é a colaboração. “Eu vivo pelas pessoas”, ela disse, e “pode ser realmente frustrante, porque todo o meu trabalho é comunicar. E a única vez que consigo fazer isso é quando estou sendo outra pessoa.”

A entrevista ocorreu em um estúdio onde Clarke tinha acabado de fazer uma sessão de fotos para acompanhar este artigo.

Clarke havia trazido alguns rolinhos de cordeiro temperados que ela havia assado para todos as pessoas presentes, e, enquanto ela juntava suas coisas para ir embora ao final, seu assistente a informou que todos eles haviam acabado.

“Sim!” Clarke disse, jogando as mãos para o ar. “Isso me deixa tão feliz.”

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.