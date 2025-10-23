Após o deslocamento da frente fria que avançou sobre o país durante o fim de semana, uma forte massa de ar polar — intensa para os padrões desta época do ano — atua pelo Sul e Sudeste do Brasil, provocando queda acentuada nas temperaturas, especialmente pela manhã.
Já nesta segunda-feira (20), os termômetros chegaram a marcar valores negativos no alto da Serra Catarinense, com registros próximos de –1°C em Urupema (SC) na estação do EPAGRI – CIRAM. Esses valores reforçam a intensidade do ar frio que se espalha pela região.
A manhã desta terça-feira (21) será bem gelada em diversas áreas. O ar seco e o céu limpo durante a madrugada favorecem a perda de calor e criam as condições ideais para o resfriamento intenso.
Geada tardia no Sul e Sudeste
As Serras Gaúcha, Catarinense e da Mantiqueira (entre Minas Gerais e São Paulo) podem registrar geada ao amanhecer desta terça-feira.
O fenômeno é classificado como geada tardia, por ocorrer já em meados da primavera meteorológica — um período em que massas de ar frio com essa intensidade são menos comuns.
Frio persiste, mas tende a enfraquecer
Ao longo dos próximos dias, o ar polar perde força gradualmente, e os termômetros voltam a subir de forma lenta, principalmente nas tardes. Alguns municípios localizados sobre áreas mais interioranas, distantes da costa, podem contar com a presença do calor já nesta quarta-feira (22).
Ainda assim, as madrugadas seguem frias até pelo menos o meio da semana, com temperaturas abaixo dos 10°C em várias cidades do Sul e do Sudeste.