Começamos a semana com uma boa notícia! A Latam acabou de prorrogar até hoje a sua Mega Promo com passagens aéreas nacionais a partir de apenas R$ 89, ou R$ 180 ida e volta, taxas já inclusas. Os menores valores são para viajar entre setembro deste ano e março de 2026.
Sem delongas, a lista completa com datas e valores por trecho está na tabela logo abaixo, mas você também pode pesquisar o trecho de sua preferência diretamente no site da Latam.
Confira algumas das melhores oportunidades (preços de ida e volta), considerando também os trechos promocionais da GOL e da Azul:
- Campinas / Brasília por R$ 180 ida e volta
- São Paulo – Congonhas / Floripa por R$ 291 ida e volta
- Belo Horizonte / Porto Alegre por R$ 291 ida e volta
- Rio de Janeiro / Porto Seguro por R$ 443 ida e volta
- Rio de Janeiro / Recife por R$ 579 ida e volta
- Brasília / Recife por R$ 606 ida e volta
- São Paulo – Guarulhos / Porto Seguro por R$ 617 ida e volta
Há centenas de rotas em oferta! Vale destacar que os preços no período da promoção estão realmente menores do que nas últimas semanas, ainda que em algumas rotas não estejam baratos. Mas este vai continuar sendo o panorama de 2025, com demanda e custos do setor em alta.
Então, se encontrar o que procura, aproveite! Confira a lista completa abaixo ou veja direto no site da Latam.
Passagens aéreas nacionais:
