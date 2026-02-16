Sorana Cîrstea revine în top 30 WTA. Românca a urcat în clasamentul mondial, chiar dacă nu a mai jucat deloc de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv

Sorana Cîrstea (35 de ani) va reveni în top 30 WTA, după o perioadă de aproape doi ani.



Saltul în clasament vine după parcursul modest al Sofiei Kenin (27 de ani), care a pierdut în primul tur la Doha.

Sorana Cîrstea va intra din nou în primele 30 de jucătoare ale lumii, chiar dacă nu a mai jucat de pe 7 februarie, de la finala Transylvania Open, unde a câștigat, scor 6-0, 6-2, în fața Emmei Răducanu (23 de ani, #25 WTA).

Sorana Cîrstea va reveni în top 30 WTA

Deși nu a evoluat în nicio partidă în această săptămână, în urma deciziei de a nu mai participa la turneul de la Doha, Sorana Cîrstea va urca, de luni, în ierarhia WTA.

Ascensiunea vine ca urmare a rezultatelor modeste obține de Sofia Kenin (27 de ani) în aceste zile, după ce americanca a fost eliminată în primul tur la Doha, de Qinwen Zheng.

Kenin a pierdut astfel 95 de puncte WTA și va cădea pe locul 32, de pe 29, în timp ce Sorana Cîrstea, care se afla pe poziția 31, va avansa pe 30, după ce în urmă cu o săptămână a mai făcut un salt de 5 poziții, prin succesul de la Cluj.

FOTO. Finala Transylvania Open 2026, dintre Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, scor 2-0

Sorana va participa acum la turneul de la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, unde va juca primul meci luni dimineață, de la ora 08:00, contra Aliaksandrei Sasnovich (31 de ani, 114 WTA).

