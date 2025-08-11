Oportunidades disponíveis para o cargo de Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria; confira

MP - SP lança abertura de edital de Concurso Público com 15 vagas

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP – SP) divulgou a abertura do concurso público, com o objetivo de preencher 15 vagas para o cargo de Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria.

Para participar, é necessário que o candidato possua nível superior, entre outros requisitos estabelecidos no edital.

Os profissionais admitidos deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, com vencimento básico de R$ 13.581,75.

Inscrições e Classificação

As inscrições poderão ser efetuadas no período de 14 de agosto de 2025 a 15 de setembro de 2025, pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 181,00.

Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, prova dissertativa, investigação social e prova oral.

Vigência

O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo, disponível em anexo.

Source link