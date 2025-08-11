Oportunidades disponíveis para o cargo de Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria; confira
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP – SP) divulgou a abertura do concurso público, com o objetivo de preencher 15 vagas para o cargo de Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria.
Para participar, é necessário que o candidato possua nível superior, entre outros requisitos estabelecidos no edital.
Os profissionais admitidos deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, com vencimento básico de R$ 13.581,75.
Inscrições e Classificação
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 14 de agosto de 2025 a 15 de setembro de 2025, pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 181,00.
Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, prova dissertativa, investigação social e prova oral.
Vigência
O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Mais informações podem ser obtidas no edital completo, disponível em anexo.