Strogonoff de Carne Cremoso e Saboroso em Uma Panela, Pronto em Menos de 30 Minutos

O Strogonoff de Carne é um prato que traz um pedaço da cultura russa para a mesa, sendo famoso pelo seu sabor cremoso e reconfortante. Com seu jeito prático e rápido, esse prato conquistou paladares ao redor do mundo, especialmente no Brasil. A combinação de carne macia com um molho aveludado e cheio de sabor é o que faz dele uma ótima opção para quem busca um jantar delicioso em menos de 30 minutos. O strogonoff é perfeito para aquecer os corações e satisfazer as barrigas famintas!

Para preparar esse prato especial, vamos usar carne suculenta que traz uma textura maravilhosa a cada garfada. O molho é feito com cebola e alho, que adicionam um sabor quase mágico ao prato. O toque especial vem do creme de leite, que deixa tudo muito cremoso e delicioso. E não podemos esquecer dos temperos, que elevam o sabor a um nível incrível. Com um pouco de mostarda e ketchup, o molho ganha uma pitada de dulçor e acidez que harmoniza perfeitamente com os outros ingredientes. No final, teremos uma refeição rica em sabor, pronta para ser devorada!

Ingredientes

500g de carne (pode ser filé mignon ou patinho)

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

200g de creme de leite

2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de ketchup

Sal e pimenta a gosto

1 colher de sopa de óleo ou manteiga para refogar

Instruções

Corte a carne em tiras finas.

Em uma panela, aqueça o óleo ou manteiga em fogo médio.

Adicione a cebola e o alho picados. Refogue até ficarem dourados.

Coloque a carne na panela e cozinhe até que ela esteja dourada.

Adicione a mostarda e o ketchup à carne. Mexa bem.

Em seguida, coloque o creme de leite e misture tudo. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Cozinhe por mais alguns minutos até o molho ficar bem cremoso.

Sirva o strogonoff quente, acompanhado de arroz e batata palha, se desejar.

Os ingredientes do strogonoff têm muitos benefícios! A carne é uma boa fonte de proteínas, que ajudam a construir músculos. A cebola e o alho são bons para a saúde do coração e ajudam a combater resfriados. O creme de leite dá uma textura bem cremosa, tornando o prato ainda mais saboroso. Para uma alimentação equilibrada, considere também alimentos que promovem a saúde intestinal.

Essa receita rende aproximadamente 4 porções. É ótima para um jantar em família, reuniões com amigos ou em ocasiões especiais, como aniversários. Aproveite esta deliciosa refeição!

Conclusão

Esperamos que você tenha gostado desta receita de Strogonoff de Carne Cremoso e Saboroso em uma Panela! Se você curtiu, siga-nos para mais receitas deliciosas como esta. Nós adoraríamos compartilhar ainda mais pratos práticos e gostosos com você.

Além disso, o Strogonoff combina bem com diversos acompanhamentos. Experimente estes pratos que fazem uma ótima dupla com a receita:

Bom apetite!