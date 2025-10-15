O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) colocou cinco suspeitos na mira da polícia, em Vale Tudo. Mas o jogo virou de última hora. Celina (Malu Galli) procurou as autoridades e disse que foi ela quem matou a irmã. Mesmo com inconsistências, o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) irá decretar a prisão preventiva da madame, atitude que deixará um pessoal aliviado.

