Atlético-PI x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Para a partida, a técnica Renata Costa tem dúvida em relação à atacante Geovanna, que realiza transição física após se recuperar de dores no tornozelo. Além disso, o Atlético-PI tem a volante Duda como desfalque, pois segue se recuperando de dores no joelho. Vale lembrar que a meia Maria Clara e a atacante Jhow permanecem fora, em tratamento de lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco. Lesionadas, o clube também confirmou as ausências da zagueira Lorena e da lateral-esquerda Suelen.
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