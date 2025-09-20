Tabla de posiciones de la fecha 10 por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Habrán partidos imperdibles que definirá el futuro de los equipos en la recta final del campeonato: la lucha por el título, competencia por los cupos a los torneos internacionales y el tema del decenso.

Universitario de Deportes saldrá a defender el liderato frente UTC en Trujillo. Los ‘cremas’ llegarán descansados ya que no tuvieron actividad la jornada anterior y son los favoritos para enfrentar al ‘gavilán del norte’ que marcha penúltimo en la tabla de posiciones.

Jorge Fossati contará con las reapariciones de Andy Polo y Anderson Santamaría, ambos están en la lista de convocados, y podrían sorprender en la alineación titular. Rodrigo Ureña seguirá ausente cumpliendo su sanción dado por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el último clásico.

La ‘U’ deberá asegurar el triunfo para volver al primer lugar, donde Cusco FC es dueño con 19 puntos, tiene una unidad más que los ‘merengues’.

Jairo Concha celebró su octavo tanto del 2025 en el Monumental de la UNSA. Crédito: Andina.

Por otro lado, los ‘dorados’ recibián a ADT y saldrán con todo para defender la punta en Cusco. El equipo de Miguel Rondelli es la revelación de la Liga 1 por la gran campaña que viene realizando, donde no solo es candidato al trofeo sino también está invicto y buscará mantener la tendencia contra el ‘vendaval celeste’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la fecha 9

Tabla Acumulada de la Liga 1 en el arranque de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal y Alianza Lima no la están pasando bien en el Torneo Clausura 2025, sacaron resultados pocos favorables y complicaron sus chances de llegar al liderato de la competencia. Los ‘celestes’ dejaron pasar puntos importantes, no pudo asegurar el triunfo ante Alianza Atlético la fecha 9: empató 0-0 en el estadio Alberto Gallardo, perdiendo la gran oportunidad de subir posiciones.

Los de Paulo Autuori llega tres partidos consecutivos sin poder conseguir victorias y está obligado a sumar de a tres con Juan Pablo II en Chongoyape. Christofer Gonzáles será el gran ausente debido a que fue expulsado al terminar el encuentro con los ‘churres’ y no será parte de la delegación que arribará al norte.

Resumen del empate entre ‘celestes’ y ‘churres’ por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Mientras que los ‘blanquiazules’ volverán en competencia nacional después de haber sido postergado su duelo con Los Chankas por su participación en la Copa Sudamericana 2025. Néstor Gorosito volverá a resolver el problema de la zaga central tras las sanciones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Y ahora deberá hacer todo posible para que los tres puntos se queden en Matute contra Comerciantes Unidos, solo ese resultado podrá mantener vivas sus opciones en el Clausura.

Alianza Lima buscará quedarse con los tres puntos en Matute. Crédito: Liga 1

Sábado 20 de septiembre

UTC vs Universitario de Deportes (19:00 horas / estadio Mansiche / L1 Max, L1 Play)

Domingo 21 de septiembre

Melgar vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / Centro Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

Sport Huancayo vs Cienciano (17:30 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max, L1 Play)

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

Cusco FC vs ADT (19:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Sport Boys vs Atlético Grau (19:30 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso