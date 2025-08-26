A cantora e o jogador limitaram os comentários da publicação, mas no X, antigo Twitter, os fãs celebraram a novidade com muita emoção. “14h e eu me tremendo, chorando porque a Taylor Swift vai se casar”, escreveu uma admiradora. “A Taylor Swift vai casar e eu tô feliz por ela como se fosse minha melhor amiga”, disse outra. “Mano, a Taylor Swift vai casar e eu tô emocionada como se eu fosse ser madrinha desse casamento”, publicou mais uma. “Espero ser chamada pro casamento da minha amiga pessoal Taylor Swift”, brincou uma fã. “Casamento do ano”, resumiu outro internauta.

