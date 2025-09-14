Embark Studios has several former Battlefield developers working on THE FINALS, which makes you wonder if EA’s new game in the series could have been different.

Check out what else Season 8 has in store and join our 80 Level Talent platform and our Discord server, follow us on InstagramTwitterLinkedInTelegramTikTok, and Threads, where we share breakdowns, the latest news, awesome artworks, and more.



Source link