Conhecido por não usar dublês e se arriscar durante as filmagens, Tom Cruise revelou que separou as junta dos dedos durante as filmagens de Missão: Impossível – O Acerto Final. A informação surgiu em uma matéria do Entertainment Weekly.
“Ah, eu quase quebrei minhas costas”, diz Cruise sobre uma cena do filme, enquanto o diretor Christopher McQuarrie acrescenta: “Você está falando de muita dor aqui. Agora veja isso: a coisa sobre a qual não falamos, segurando este cinto”, aponta McQuarrie enquanto Cruise é visto no filme segurando a tira do cinto de segurança enquanto o biplano vira de cabeça para baixo. Cruise observa: “Meu Deus, isso foi brutal.”
“Isso separou as articulações dos dedos do Tom com a força, então, quando terminamos esta sequência, suas mãos estavam completamente inchadas — meu Deus, foi tão doloroso de assistir”, concluiu McQuarrie.
Novamente dirigido por Christopher McQuarrie, que comandou os últimos três longas da saga, o próximo filme da franquia de ação contará com os retornos de Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis e Pom Klementieff.
Junto com os veteranos da franquia, o próximo Missão: Impossível conta com grandes novidades no elenco. Entre eles estão Katy O’Brian (Love Lies Bleeding: O Amor Sangra), Holt McCallany (Mindhunters), Nick Offerman (The Last of Us), Janet McTeer (Ozark) e Hannah Waddingham (Ted Lasso). O filme também traz de volta um personagem que não é visto desde o primeiro Missão: Impossível de 1996: William Donloe, analista da CIA vivido por Rolf Saxon.
A história do filme segue os eventos de Missão: Impossível – Acerto de Contas, que recentemente removeu o “Parte 1” do título e arrecadou US$ 567 milhões ao redor do mundo. Em outras palavras, veremos Ethan Hunt e seus colegas lutando contra Gabriel (Esai Morales) e tentando encontrar o Sevastopol, submarino onde está o servidor da temível inteligência artificial Entidade.
Filmados em conjunto, os filmes são vistos como uma possível conclusão para a saga da Paramount Pictures. Eles passaram por diversos adiamentos, tanto pelo impacto da pandemia da COVID-19 quanto pelo longo e complexo processo de filmagens, que incluiu até o uso de um submarino de verdade. Com isso, Acerto de Contas se tornou um dos longas-metragens mais caros da história, e a continuação custou ainda mais, supostamente se aproximando de US$ 400 milhões.
Missão: Impossível – O Acerto Final está em exibição nos cinemas brasileiros. Os outros filmes da franquia estão disponíveis no Paramount+.