Sylvester Stallone e Bruce Willis trabalharam juntos nos dois primeiros Os Mercenários, até uma briga por causa de salário.
Em 2010, Sylvester Stallone lançou Os Mercenários e reuniu de grandes estrelas de ação em Hollywood ao seu lado, como Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Foi um sucesso, o que rendeu sequências.
Tudo parecia um sonho para os fãs de ação, mas a franquia enfrentou algumas discórdias nos bastidores, incluindo um briga entre Sylvester Stallone e Bruce Willis por dinheiro.
Bruce Willis interpretou Sr. Church nos dois primeiros filmes, lançados em 2010 e 2012, e recebeu uma oferta de US$ 3 milhões por quatro dias de filmagens de Os Mercenários 3. O problema é que ele só voltaria na sequência por US$ 4 milhões de salário.
Isso deixou Sylvester Stallone revoltado, então ele demitiu Bruce Willis do terceiro filme e contratou Harrison Ford em seu lugar, comemorando nas redes sociais.
“WILLIS SAI… HARRISON FORD ENTRA!!!! ÓTIMAS NOTÍCIAS!!!!! Esperei anos por isso!!!!”, escreveu Stallone no Twitter em 2013. O ator ainda aproveitou para criticar Willis: “GANANCIOSO E PREGUIÇOSO… UMA FÓRMULA CERTA PARA O FRACASSO NA CARREIRA”.
Apesar da briga, Sylvester Stallone revelou no ano seguinte que estava se acertou com Bruce Willis. “Fiz as pazes com BRUCE W. Um cara honesto, erro meu…”, postou.
Em Os Mercenários 3, Barney (Sylvester Stall…
Artigo original publicado em AdoroCinema
“Nunca me recuperei disso”: Sylvester Stallone sofreu uma grave lesão nos bastidores de Os Mercenários
Arnold Schwarzengger, Sylvester Stallone e Bruce Willis deveriam estrelar adaptação de quadrinhos – mas o projeto nunca saiu do papel
“A melhor fórmula para o fracasso na carreira”: Por que Sylvester Stallone demitiu Bruce Willis de Os Mercenários 3?
Briga entre Sylvester Stallone e Bruce Willis faz embate nos bastidores de Velozes & Furiosos parecer tranquilo