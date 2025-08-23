Cantores, artistas, influenciadores e celebridades marcaram presença, na noite de quarta (20), na festa que a marca sueca H&M promoveu no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, para celebrar a sua chegada ao Brasil.
No palco montado na área externa do auditório, se apresentaram nomes como Gilberto Gil, Anitta, Agnes Nunes e a sul-africana Tyla. A modelo britânica Naomi Campbell, que era uma das presenças mais aguardadas da festa, chegou cerca de três horas atrasada, já perto do fim da celebração
Agnes Nunes foi a primeira se apresentar, seguida por Gil ao lado dos filhos Bem e José. Anitta entrou na sequência. Todas foram performances curtas. A mais demorada foi a da cantora Tyla.
Após o show de Anitta, drones sobrevoaram ao redor do Obelisco do parque em uma apresentação para a marca. Em determinado momento, eles escreveram no céu de SP: Olá, Brasil.
Campbell não viu nenhuma apresentação. Ela chegou ao auditório Ibirapuera às 21h10 —o evento começava às 18h. Assim como outros artistas contratados pela marca, fez uma série de fotos e vídeos na parte interna do auditório. Só conseguiu chegar ao espaço VIP da área externa, onde eram realizados os shows, às 21h37.
Usava óculos de sol e um casaco de pelo, mesmo os termômetros marcando 23º Celsius em São Paulo, no primeiro dia do veranico que a capital paulista vai enfrentar nos próximos dias.
A festa tinha hora para acabar, 22 horas, e cumpriu o prometido. Às 21h59 o som do evento foi desligado. Naomi seguiu na área VIP por mais alguns minutos. Simpática, ela atendia a todos os fãs, pegando o celular deles e fazendo selfies.
Além deles, muitas outras celebridades marcaram presença na festa como Pabllo Vittar, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Isadora Cruz, Adriana lima, Nicolas Prattes, Caroline Trentini, Jade Picon, Paola Antonini, Isabeli Fontana, Tiago Iorc e Jesuíta Barbosa. Durante o evento, em barracas instaladas no fundo da área externa, eram servidos pedaços de pizza, vinho, cerveja ou água aos convidados.
A H&M comemora a abertura de suas primeiras lojas no país. A primeira será inaugurada no shopping Iguatemi, nos Jardins, no sábado (23), quando também será lançado o e-commerce nacional. A segunda, no Shopping Anália Franco, abre em 4 de setembro.
No início do mês, a marca sueca divulgou campanha dirigida pelo fotógrafo brasileiro Hick Duarte, com vídeos e ensaios estrelados por Gil, Anitta, Agnes Nunes e as modelos Carol Trentini e Marina Dias.
com DIEGO ALEJANDRO, KARINA MATIAS e VICTÓRIA CÓCOLO
